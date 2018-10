Fußball Dunkle Wolken über dem Bruchwald

Bissingen / Andreas Eberle

Nicht nur das trübe Herbstwetter sorgt derzeit für dunkle Wolken über dem Bruchwald, sondern auch das jüngste Abschneiden des dort beheimateten Fußball-Oberligisten FSV 08 Bissingen. Mit 1:3 verlor der Aufstiegsaspirant am Samstag sein Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV. Damit haben die Nullachter aus den vergangenen drei Punktspielen nur einen Zähler geholt und sind in der Tabelle auf Platz fünf abgerutscht – die zweitschlechteste Platzierung seit dem siebten Rang, der nach den ersten zwei Spieltagen zu Buche stand. „Wir lassen jetzt bestimmt nicht den Kopf hängen, sondern arbeiten weiter und versuchen den Bock umzustoßen“, zeigte sich der Bissinger Trainer Alfonso Garcia kämpferisch.

Im Gegensatz zum desolaten Auftritt eine Woche vorher beim 0:3 in Oberachern konnte der Übungsleiter seiner Mannschaft diesmal keine großen Vorwürfe machen. Sie hatte alles gegeben, Einsatz und Einstellung stimmten. Pech bei gleich drei Aluminiumtreffern, die übliche Schwäche bei einer Standardsituation und eine Rote Karte in der Anfangsphase summierten sich zu einem unguten Mix, der letztlich in die erste Heimniederlage in dieser Oberliga-Saison mündete.

Der Feldverweis für Moritz Welz in der neunten Minute war dabei durchaus diskussionswürdig. Der Ersatzkeeper, der erneut den verletzten Sven Burkhardt vertrat, zögerte nach einem langen Ball in die Spitze einen Moment zu lange und entschied sich dann doch fürs Herauslaufen. So war Tarik Serour einen Schritt schneller am Ball, hob diesen über Welz hinweg und auch über das Tor, während der Schlussmann in den Göppinger Angreifer hineinrauschte. Schiedsrichter Vincent Becker zückte nach langen Diskussionen die Rote Karte und verhängte einen Elfmeter, den Kevin Dicklhuber gegen den für Pascal Hemmerich eingewechselten Leon Buchholz zum 0:1 verwandelte.

Seltsamerweise entwickelte sich das Duell nun anders als erwartet. Die Bissinger spielten so, also ob sie nicht einen Mann weniger wären, sondern einen mehr – und den Gegner an die Wand. Nur im Abschluss fehlte das Glück. So hämmerte Simon Lindner die Kugel nach Oskar Schmiedels Hereingabe an die Latte, Innenverteidiger Duc Thanh Ngo köpfte eine Ecke an den Pfosten, und einen 25-Meter-Freistoß von Schmiedel parierte Göppingens Torhüter Kevin Rombach mit einer Glanztat.

In der 40. Minute fiel das verdiente 1:1 dann doch: Nach einem Zuspiel von Sebastian Gleißner nahm Lindner die Kugel mit und vollendete aus zehn Metern flach ins rechte Toreck. Für den Top-Torjäger, den Garcia zuletzt zweimal nicht in die Startelf berufen hatte, war es bereits der achte Saisontreffer.

Pierre Williams ist „auf 180“

Nach der Pause ebbte der Offensivelan des FSV 08 ab. Die in Hälfte eins noch hektisch agierenden Göppinger spielten nun ruhiger und kontrollierten die Partie. Ein Standard führte zur neuerlichen Gästeführung: GSV-Joker Iurii Kotiukov köpfte einen Dicklhuber-Freistoß ein (68.). Der ebenfalls eingewechselte Riccardo Gorgoglione vergab in der 80. Minute die Riesenchance zum 2:2-Ausgleich, indem er einen Strafstoß an den Pfosten setzte. Kotiukov hatte zuvor Marius Kunde gelegt. Und weil er sich wohl sicher war, nahm Gorgoglione seinem Mitspieler Alexander Götz, der den Elfmeter eigentlich schießen wollte, den Ball aus der Hand – und vergab. Als Bissingen in der Endphase die Abwehr entblößte, besorgte Dicklhuber mit einem Schuss ins lange Eck noch das 1:3 (90.). „Das Spiel ist blöd für uns gelaufen. Es ist ärgerlich, gegen den Ex-Klub zu verlieren. Ich bin auf 180“, sagt der Ex-Göppinger Pierre Williams.