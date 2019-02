Eishockey Dumont freut sich auf sein Heimspiel

Bietigheim-Bissingen / Von Andreas Eberle

Wenn das Perspektivteam des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) in der Bietigheimer EgeTrans-Arena gegen die Schweiz antritt, steht ein Spieler des 22-Mann-Kaders besonders im Fokus: Lucas Dumont, der Lokalmatador. Der 21-jährige Stürmer trägt inzwischen zwar das Trikot der Kölner Haie, hat aber seine sportlichen Wurzeln im Ellental: Beim SC Bietigheim- Bissingen begann einst seine Karriere. Für den Steelers-Nachwuchs spielte er jahrelang in der U 16 und U 18, ehe er 2014 in die Talentschmiede des Kölner EC wechselte.

Bei seinen DEL2-Stationen Dresdner Eislöwen (2016/17) und Löwen Frankfurt (2017/18) empfahl sich Dumont nachdrücklich für höhere Aufgaben. In der Vorsaison feierte der Junghai am 24. Oktober 2017 beim 2:4 gegen die Berliner Eisbären mit 20 Jahren sein DEL-Debüt für Köln. In der laufenden Runde ist der gebürtige Leonberger bisher ausschließlich für die Rheinländer auf Torejagd gegangen: Bei 45 Einsätzen kam er auf 14 Scorerpunkte (9 Treffer, 5 Vorlagen). Längst hat auch der DEB ein Auge auf Dumont geworfen. Der Deutsch-Franzose ist ein heißer Kandidat für die Mannschaft, die der Verband bei den Olympischen Winterspielen 2022 in China aufs Eis schicken will. Zur Vorbereitung auf dieses Fernziel wurde das „Top Team Peking“ installiert, das sich ausschließlich aus U25-Spielern rekrutiert – und das an diesem Mittwoch nun in der EgeTrans-Arena übt.

„Es freut mich sehr, in Bietigheim eines meiner ersten Länderspiele bestreiten zu dürfen, weil hier bei mir alles mit dem Eishockey angefangen hat – meine ersten Schritte, meine ersten Spiele, meine ersten Erfahrungen und auch meine erste Meisterschaft“, sagt Dumont. „Es ist eine Ehre für mich, hier mein Land vertreten zu dürfen.“ Den Heimvorteil genießt Dumont. Bei seiner Rückkehr kann er auf familiären Beistand bauen, schließlich wohnt die Familie ganz in der Nähe der Halle: Vater Thierry, Mutter Nathalie und der zwei Jahre ältere Bruder Pierre, der in der Bietigheimer Regionalliga-Mannschaft spielt, drücken dem Youngster auf der Tribüne die Daumen.

Sechstes Länderspiel im Ellental

Das Kräftemessen mit der Schweiz ist das bereits sechste Länderspiel, das in Bietigheim stattfindet. Zuletzt war die deutsche Nationalmannschaft im April 2017 im Ellental zu Gast: Im Rahmen der Euro Hockey Challenge gab es, kurz vor der Heim-WM in Köln, gegen Lettland eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung. 4165 Zuschauer wohnten dem Spektakel damals bei. Für das Duell gegen die Schweiz waren bis Dienstagnachmittag rund 3000 Karten verkauft. „Wir freuen uns, dass wir dieses sehr junge, hungrige und engagierte Team, die Zukunft des deutschen Eishockeys, den Fans in Bietigheim präsentieren dürfen“, sagt DEB-Präsident Franz Reindl.

Bereits seit Montag weilt die Mannschaft vor Ort. Für den verletzten Tim Wohlgemuth (ERC Ingolstadt) nominierte der neue Bundestrainer Toni Söderholm kurzfristig Vincent Hessler nach. Der 22-jährige Angreifer lief in dieser Saison bereits 33 Mal in der DEL für seinen Heimatverein Eisbären Berlin auf und bestritt weitere 16 Partien für den Kooperationspartner Lausitzer Füchse in der DEL2.

Am Dienstag fuhr die deutsche U25-Mannschaft nach dem Mittagessen mit dem Bus nach Memmingen, wo sie am Abend den ersten Test gegen die Schweiz absolvierte – und bei der Premiere von Söderholm als Bundestrainer gleich einen 4:2-Sieg (2:0, 2:1, 0:1) feierte. Für die DEB-Auswahl trafen Lean Bergmann, Charlie Jahnke, Fabio Pfohl und Kapitän Markus Eisenschmid. Dumont ging dagegen noch leer aus.