Eishockey Duell der Wundertüten

Bietigheim-Bissingen / Jan Simecek

Die Bietigheim Steelers sind in dieser Saison gelegentlich eine kleine Wundertüte. Noch viel mehr trifft dieses Attribut aber auf den kommenden Gegner, die Dresdner Eislöwen zu. Eigentlich als Mitfavorit auf die Meisterschaft gestartet, sind die Sachsen aktuell 13 Punkte von den Steelers und damit der direkten Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale entfernt. Das Duell der beiden Kontrahenten um einen Playoff-Platz steigt an diesem Freitag ab 20 Uhr in der Bietigheimer EgeTrans-Arena.

Zweimal hat die Mannschaft von Hugo Boisvert gegen das Team, für das der Steelers-Trainer in den letzten fünf Jahren seiner aktiven Karriere gespielt hat, bislang knapp verloren. Zuletzt gab es allerdings Ende Dezember einen recht souveränen 5:2-Auswärtserfolg der Bietigheimer. Diese Bilanz verdeutlicht, was Boisvert über die Eislöwen sagt: „Sie spielen manchmal unglaublich gut und manchmal haben sie große Schwierigkeiten.“

Gefährlich sind die Sachsen, wenn die Offensive ins Rollen kommt. Jordan Knackstedt hat die Steelers beim 6:5-Heimsieg der Dresdner beispielsweise mit vier Treffern fast im Alleingang abgeschossen. Auch vor Harrison Reed warnt Boisvert. Dazu kommt, dass die Eislöwen über ein sehr gefährliches Überzahlspiel verfügen. Das viertbeste in der Liga – knapp hinter Bietigheim.

Boisverts Mittel gegen die starke Eislöwen-Offensive hört sich recht einfach an: „Je mehr wir in der Offensive sind, desto weniger kommt unser eigenes Tor in Gefahr.“ Dazu kommt, dass es natürlich kraft kostet, wenn die gefährlichen Dresdner Stürmer viel Defensivarbeit verrichten müssen. „Die Tiefe des Kaders ist definitiv unser Vorteil“, glaubt Boisvert. Deshalb verlangt er auch schon jetzt, gut einen Monat vor Ende der Hauptrunde, dass seine Mannschaft in den Playoff-Modus umschaltet. „Wir müssen konsequent spielen, mit viel Willen und hohem Tempo. Dass wir eine hohe Geschwindigkeit gehen können, ist einer unserer Vorteile“, erklärt der Steelers-Coach. Damit soll doch noch das avisierte Ziel Platz vier und damit Heimrecht in der ersten Runde erreicht werden.

Allerdings fehlt Boisvert zumindest ein schneller Spieler an diesem Wochenende. Frederik Cabana muss nach seiner Verletzung in Weißwasser weiter aussetzen. Bei Dennis Swinnen, der am vergangenen Wochenende ebenfalls angeschlagen pausieren musste, wird am Morgen vor dem Spiel entschieden, ob er auflaufen kann.