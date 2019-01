Frauenhandball Duell der Giganten

Bietigheim-Bissingen / sim/bz

Ein Spiel jagt bei den Handballerinnen der SG BBM Bietigheim derzeit das andere. Doch die Partie an diesem Mittwoch in der MHP-Arena in Ludwigsburg ragt aus der Masse heraus. Denn ab 19.30 Uhr geht es zwischen dem Gastgeber und dem Thüringer HC um nicht weniger als eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Denn viele Minuspunkte werden nach diesem Duell der Giganten bei beiden Teams nicht mehr aufs Konto kommen.

Nach der knappen 27:28-Niederlage im Europapokal im dänischen Esbjerg blickt SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen kurz zurück und analysiert: „Meine Mannschaft hat in diesem Spiel nicht viel falsch gemacht. Wir hatten phasenweise Pech im Abschluss.“ Nach der wettbewerbsübergreifenden ersten Niederlage in diesem Jahr hat die SG BBM trotzdem das Viertelfinale fest im Blick. Doch zum Durchatmen bleibt den Bietigheimerinnen keine Zeit, denn eines der Saisonhighlights schlechthin steht unmittelbar bevor.

Von Beginn an hellwach müssen die SG BBM-Ladies sein, wenn es gegen den amtierenden Deutschen Meister Thüringer HC zum absoluten Spitzenspiel der Handball Bundesliga der Frauen (HBF) kommt. Die Vorzeichen bei diesem Duell, in dem es in den letzten beiden Jahren immer um den Meistertitel ging, könnten spannender nicht sein. Beide Teams stehen verlustpunktfrei an der Spitze der HBF.

THC schiebt Favoritenrolle weg

Es ist auch das Aufeinandertreffen der Handballprofessoren an der Seitenlinie. Auf der einen Martin Albertsen, der national wie auch international bereits große Titel feierte. Auf der anderen Herbert Müller, der in Deutschland schon jeden möglichen Titel gewonnen hat. Der THC ging zuletzt siegreich aus der Partie gegen die ambitionierten Tussies aus Metzingen hervor. Dennoch schiebt Müller die Favoritenrolle nach Bietigheim, mit dem Verweis auf die lange Verletztenliste seines Teams.

Dabei verfügt der THC über einen riesigen Kader von 20 Topspielerinnen, zu welchem sowohl die aus der Babypause zurückgekehrte Kerstin Wohlbold als auch die nachverpflichtete Ex-Bietigheimerin Nina Müller zählen. Gleichzeitig rechnet man in Bietigheim fest mit dem Auflaufen der Topspielerin Iveta Luzumova, deren Spieltauglichkeit wegen einer Ellenbogenverletzung jedoch als unwahrscheinlich verkündet wurde.