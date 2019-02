Fußball Dorfklub muss zum Spitzenreiter

Aspach / sim

Nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt in der 3. Fußball-Liga wird es für die Kicker der SG Sonnenhof Großaspach im dritten Spiel schwierig, die wende einzuleiten. Denn der Dorfklub trifft an diesem Freitag auf den souveränen Tabellenführer VfL Osnabrück. Anpfiff der Partie im Stadion an der Bremer Brücke ist um 19 Uhr.

„Jeder weiß, gegen wen es am Freitagabend geht“, stellt SG-Trainer Florian Schnorrenberg fest und richtet damit eine Kampfansage an seine Spieler. Denn nur bei vollem Einsatz scheint es möglich zu sein, überhaupt nur in die Nähe eines Punktes zu kommen. Der ehemalige Zweitligist hat in dieser Saison erst einmal verloren, dazu kommen acht Unentschieden.

Großaspach hat dagegen nur dreimal gewonnen, bei zwölf Punkteteilungen. „Klar ist, dass wir als gesamtes Team an unsere absolute Leistungsgrenze gehen müssen und gehen wollen. Sollte uns das gelingen, werden wir sehen, was wir dafür bekommen“, so Schnorrenberg. Beim Hinspiel im Fautenhau ermauerte sich der Dorfklub ein 0:0. In der Historie hat aber Osnabrück mit vier Siegen bei zwei Niederlagen und drei Unentschieden die Nase vorne.

Verzichten muss der SG-Trainer bei der schweren Auswärtsaufgabe weiterhin auf Nicolas Jüllich (Leistenverletzung) und Marco Hingerl (Abriss des Oberschenkelmuskels) sowie Joel Gerezgiher (Adduktorenprobleme). Ansonsten stehen alle Akteure zur Verfügung.