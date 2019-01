Fußball Dorfklub auf den Betze

Aspach / bz

Zum Rückrundenauftakt in der dritten Fußball-Liga muss die SG Sonnenhof Großaspach an diesem Samstag zum legendären 1. FC Kaiserslautern reisen. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ist um 14 Uhr.

Nach einem 3:1 im letzten Testspiel gegen Regionalligist SV Elversberg freut sich Sonnenhof-Trainer Florian Schnorrenberg, dass es „nur endlich wieder um Punkte in der Liga“ geht. „Das ist für uns eine tolle Geschichte, dass wir als Dorfklub auf dem legendären Betzenberg in einem Pflichtspiel gegen den großen 1. FC Kaiserslautern spielen“, so Schnorrenberg weiter. In Großaspach hat man sich in den letzten Wochen ausgiebig mit dem FCK beschäftigt und den Gegner gut analysiert. „Die Lauterer verfügen über eine enorme individuelle Klasse und sind sehr variabel. Wir werden top vorbereitet sein aber auch eine ausnahmslos gute Tagesform benötigen, um erfolgreich ins neue Jahr zu starten“, schaut der SG-Trainer auf die Partie voraus. Verzichten muss Schnorrenberg in Kaiserslautern auf Nicolas Jüllich (Leistenverletzung), Marco Hingerl (Abriss des Oberschenkelmuskels) und Joel Gerezgiher (Adduktorenprobleme). Ansonsten stehen ihm alle Akteure für die Patie gegen den neuen Klub von Schnorrenbergs Vorgänger Sascha Hildmann zur Verfügung.