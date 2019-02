Handball Doppelspieltag in Bönnigheim

Bönnigheim / mg

Am Doppelspieltag des TSV Bönnigheim erwarten die Oberliga-Handballerinnen am Samstag um 18.15 Uhr den Tabellenletzten VfL Waiblingen. Dabei will der TSV nach zuletzt drei Niederlagen in Folge endlich wieder zu Punkten kommen. Weiter angespannt ist die personelle Lage. Auch Waiblingen hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wie ihre Gastgeberinnen hat der VfL in diesem Jahr auch noch keinen Sieg landen können. TSV-Trainer Stefan Martin meint vor der Duell gegen das Schlusslicht: „Jetzt wird es richtig ernst. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist bedrohlich zusammen geschmolzen. Jetzt kommt es gegen Waiblingen zu einem echten Kellerduell.“ Betrachtet man die Tabellensituation, so haben die Gäste aus Waiblingen mit ihren sieben Punkten schon einen kleinen Rückstand nach oben. Für den TSV ist ein Heimsieg gegen das Kellerkind Pflicht, denn es stehen bald Spiele gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion an.

Die Landesliga-Handballer des TSV Bönnigheim treffen am Samstag in der Sporthalle um 20.15 Uhr auf den Tabellennachbarn TV Mundelsheim, der 2019 noch sieglos ist.