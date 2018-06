Wasserball Doppelpack für den SVB im Badepark

Bietigheim-Bisingen / bz

Mit zwei Spielen am Wochenende eröffnen die Zweitliga-Wasserballer des SV Bietigheim den Endspurt in ihrer Premierensaison. Mit lediglich sieben Punkten sind sie wieder auf den letzten Tabellenrang abgerutscht, da der direkte Konkurrent SV Friedberg mit einer Serie von vier Siegen und nunmehr elf Punkten sich auf den zehnten Tabellenrang vorgearbeitet hat. Bei noch zwei ausstehenden Auswärtsspielen liegen die Hessen dennoch in realistischer Schlagdistanz für den SVB. Vorletzter ist nun der 1. BSC Pforzheim, den die Bietigheimer am Freitag um 20.15 Uhr zum Rückspiel im Badepark Ellental empfangen. Das Hinspiel ging nach einer 11:7-Führung noch mit 11:14 verloren. Dabei musste das SVB-Team um Kapitän Robert Bölke dem tags zuvor erarbeiteten Sieg gegen Frankfurt am Ende Tribut zollen. Das soll im Heimspiel kein Faktor sein, denn das Team geht ausgeruht in die Partie und will die Chance auf den Klassenerhalt mit einem Sieg wahren. Die heimstarken Pforzheimer müssen neben dem Gastspiel in Bietigheim noch nach Frankfurt und zum PSV Stuttgart und empfangen Weiden, Cannstatt und München. „Vom Restprogramm versprechen wir uns noch mindestens vier Punkte und damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt“, ist SVB-Spielertrainer Markus Köhler zuversichtlich.

Am Sonntag gibt ab 11 Uhr der amtierende Meister und aktuell Zweitplatzierte SV Weiden ein Gastspiel im Badepark. Die Aufgabe für den SVB wird dabei deutlich schwerer, will Weiden doch als Meister der Zweiten Liga am Aufstiegsturnier zur Ersten Liga teilnehmen. Die Bilanz des SVW: 16 Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.