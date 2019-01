Handball Domenico Ebner verlässt die SG BBM

Bietigheim-Bissingen / bz

Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim muss in der kommenden Saison auf Torhüter Domenico Ebner verzichten. Der 24-Jährige wechselt zur TSV Hannover-Burgdorf.

Ebner begann seine Karriere beim TSV March und gelangte über Stationen bei der SG Waldkirch/Denzlingen und dem TuS Schutterwald zur SG Köndringen-Teningen. Zur Saison 2016/17 wechselte der gebürtige Marcher zur SG BBM Bietigheim, wo er sich zu einem wichtigen Leistungsträger entwickelte. 2018 gelang ihm mit der SG der Aufstieg in die Bundesliga und mit einer Quote von 29,51 Prozent gehaltener Bälle spielt er in der aktuellen Saison eine wichtige Rolle in der stärksten Liga der Welt.

Zum Ende der Saison wird der 1,92 Meter große Publikumsliebling, der seit 2017 auch Teil der italienischen Nationalmannschaft ist, Bietigheim verlassen. Der Keeper wird sich Hannover anschließen und dort unter anderem mit dem frischgebackenen Weltmeister Morten Olsen sowie den deutschen Nationalspielern Kai Häfner und Fabian Böhm zusammenspielen. Während es in der Liga nicht ganz so gut läuft, haben sich die Recken sowohl für das Final Four im DHB-Pokal als auch für die Gruppenphase im EHF-Cup qualifiziert. Im Sommer wird Ebner, der für seine Leistung im November mit dem Kretzsche des Monats ausgezeichnet wurde, den langjährigen Keeper Martin Ziemer ersetzen.

„Domenico hat sich bei der SG unter Torwarttrainer Hans-Ulrich Kämpf von einem Talent aus der 3. Liga zu einem erfolgreichen Erstligatorhüter entwickelt. Das spricht für die gute Arbeit in Bietigheim und macht uns natürlich sehr stolz. Dass Domenico mit seiner Spielweise auch für andere Vereine interessant ist, war uns klar“, sagt Sportdirektor Jochen Zürn zum bevorstehenden Wechsel. „Hannover ist ein gestandener Erstligist, der sogar international erfolgreich spielt und für Domenico ist der Wechsel zu den Recken eine Riesenchance. Uns tut es jedoch weh, dass er uns im Sommer verlassen wird“, bedauert Zürn Ebners Entscheidung.

„Mit schwerem Herzen verlasse ich die SG BBM im Sommer. Ich schaue auf drei sehr schöne Jahre zurück, mit vielen Höhen und wenigen Tiefen. Ich bin der SG wahnsinnig dankbar für die Chance, in der Bundesliga Fuß zu fassen“, so Ebner. „Es war keine Entscheidung gegen Bietigheim, sondern für eine große sportliche Chance. Bis dahin werde ich mich aber weiter voll und ganz auf den Abstiegskampf konzentrieren, um am Ende der Saison den Klassenerhalt feiern zu können“, betont der 24-Jährige.