Fußball Die Verfolger sind etwas unzufrieden

Bönnigheim / sim

Drei Mannschaften aus dem Raum Bönnigheim sind in der Fußball-Kreisliga B 9 nach zehn absolvierten Spieltagen bislang das Maß aller Dinge. Mit schon einer Partie mehr und erst einer Niederlage steht der SV Kaman Bönnigheim ganz oben. Dahinter, mit je zwei verlorenen Spielen und einem Unentschieden rangieren der FV Kirchheim und der TSV Bönnigheim – wobei der TSV bereits spielfrei war.

Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage kaum sein. Während Kirchheim beide Spiele gegen die Konkurrenz um die Tabellenspitze gewonnen hat, hat der TSV Bönnigheim ausgerechnet in den beiden Partien gegen die nun vor ihm platzierten Teams gepatzt. Dennoch sind sowohl Andreas Bollinger, Abteilungsleiter Sport beim TSV, als auch FVK-Trainer Volker Wiehl einhellig nicht zufrieden mit dem Start. „Wir hatten Unruhe in der Mannschaft. Erst seit dem Trainerwechsel haben wir dann kein Spiel mehr verloren“, berichtet Bollinger. Der erfolgte nach den Niederlagen gegen Kaman und Kirchheim. Ein Spiel lang saß Bollinger selbst auf der Bank, dann übernahm Ralf Mack das Amt von Michael Tauss.

Wiehl ist nicht zufrieden, weil ihm die Konstanz fehlt. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, kommen von Null. Vorher hat nur ein einziger unserer Spieler erste Mannschaft gespielt“, so der FVK-Trainer. Dennoch ist er auch irgendwie zufrieden. „Eigentlich ist das eine gute Truppe, die passt“, berichtet Wiehl. „Wir können jeden schlagen“, so der Kirchheimer weiter, „aber leider auch gegen fast jeden verlieren.“ Ein Musterbeispiel ist für ihn die 2:3-Niederlage bei Mezopotamya Bietigheim am letzten Spieltag. Er hofft, dass sich sein Team im Laufe der Saison noch stabilisiert.

Verletzungssorgen zu Beginn

Bollinger fehlen die sechs Punkte aus den Duellen mit den beiden direkten Kontrahenten. Möglicherweise spielte da auch eine Rolle, dass der TSV Bönnigheim zu Beginn der Saison noch ein paar Verletzungsprobleme hatte. Dennoch gibt der TSV-Abteilungsleiter zu, dass die Ausgangslage trotzdem gar nicht so schlecht ist. Man hat es selbst in der Hand, die Drei-Punkte-Lücke zum FVK zu schließen, wenn dieser spielfrei ist. Und auch Kaman ist ganz vorne noch in Schlagdistanz. „Wir wollen auf jeden Fall bis zum Schluss vorne dabei bleiben“, so Bollinger.