Nachdem der Hauptkonkurrent um den Klassenverbleib, der VfL Gummersbach ernst gemacht hat, ist es auch für die SG BBM Bietigheim an der Zeit, in der Handball-Bundesliga eine Überraschung zu landen. Am besten gleich im Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) in der MHP-Arena in Ludwigsburg gegen den Bergischen HC.

Durch den überraschenden 28:23-Sieg Gummersbachs über die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag beträgt der Abstand der SG BBM zum rettenden Ufer drei Punkte. Der Dreikampf zwischen Gummersbach (11 Punkte), der SG BBM (8) und Ludwigshafen (7) ist intakt, der Druck auf die Schwaben allerdings gewachsen. „Die Saison ist in der Endphase. Es war klar, dass man da auch mit verrückten Ergebnissen rechnen muss“, kommentiert SG BBM-Coach Hannes Jon Jonsson den Gummersbacher Coup. „Für uns bleibt eigentlich alles unverändert. Wir müssen versuchen, unsere Spiele zu gewinnen.“

In den restlichen neun Spielen bis zum Saisonende besteht dabei durchaus Hoffnung auf Zählbares. Nach der Partie gegen den Bergischen HC geht es nach einer Spielpause am 21. April weiter: viermal daheim gegen die HSG Wetzlar, den TSV Hannover-Burgdorf, den TBV Lemgo und den VfL Gummersbach. Und viermal auswärts beim TSV GWD Minden, den Rhein-Neckar Löwen, dem HC Erlangen und dem SC Magdeburg.

Mitaufsteiger sichert Klasse

Das Spiel gegen den Bergischen HC wird für den Tabellenvorletzten kein ein leichtes Unterfangen. Der Mitaufsteiger rangiert vor dem 26. Spieltag auf Rang Sieben. Der Mannschaft aus Solingen und Wuppertal hatten viele den Klassenverbleib zugetraut, spielte der BHC doch schon in der letzten Runde mit 70:6 Punkten das gesamte Unterhaus an die Wand. Die Bergischen Löwen hatten zudem ihren mit Erstligaerfahrung gespickten Kader nach dem einjährigen Gastspiel in der Zweiten Liga gezielt verstärkt. Am vergangenen Sonntag feierte das Team von Sebastian Hinze mit einem souveränen 29:22-Auswärtserfolg in Gummersbach auch rechnerisch den Klassenverbleib.

Torgefährliche Flügelzange

BHC-Coach Hinze kann auf seinen kompletten Kader bauen. Anders als noch im Hinspiel Ende September sind auch Fabian Gutbrod und Neuzugang Daniel Fontaine im linken Rückraum dabei. In der Solinger Klingenhalle schlug sich die SG BBM im Aufsteigerduell beachtlich. Bei der 23:26-Niederlage lagen die Schwaben bis drei Minuten vor dem Ende beim 22:22 gleichauf.

Auch diesmal wird sich die Defensive der SG BBM sowohl mit einem spielstarken und variabel agierenden Rückraum der Gäste auseinandersetzen müssen, als auch mit der torgefährlichen Flügelzange des BHC mit dem Isländer Arnor Thor Gunnarsson (121/46 Tore) rechts und Jeffrey Boomhouwer links. Torhüter Christopher Rudeck wurde jüngst in die deutsche Auswahl berufen.

SG-Trainer Jonsson nutzte die zehntägige Vorbereitung nach dem Spiel in Flensburg dazu, weiter an den Abläufen zu arbeiten. Klar ist, dass der Tabellenvorletzte mehr Gefährlichkeit im stehenden Angriff entwickeln muss. Gleichzeitig will der isländische Coach das Spielsystem einfach halten und technische Fehler minimieren. Einmal mehr werden die Ideen der Rückraum-Achse „Mimi“ Kraus und Jonas Link gefordert sein.

Bietigheim baut im Saisonfinale auf den Heimeffekt. In der Zuschauerstatistik liegt der Aufsteiger (noch) auf einem Abstiegsplatz. Die drei Heimspiele in der Rückrunde lockten im Schnitt jedoch 3263 Zuschauer in die EgeTrans- und MHP-Arena. Während sich also die Zuschauerzahlen Richtung Klassenerhalt bewegen, muss die Mannschaft von Trainer Jonsson noch liefern.