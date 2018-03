Basketball Die Riesen treffen dreistellig

Gießen / cp

Am 25. Spieltag der Basketball-Bundesliga haben die tags zuvor bei der Ludwigsburger Sportlerwahl zur „Mannschaft des Jahres“ gekürten MHP Riesen im Spiel bei den Gießen 46ers ein grandioses Offensivfeuerwerk gezündet. Bei den Mittelhessen setzten sich die Ludwigsburger klar mit 118:98 (71:47) durch. Es war zugleich der 19. Sieg in der laufenden Saison.

71 Punkte markierten die Ludwigsburger allein in der ersten Halbzeit und stellten damit einen Bestwert auf. Seit Beginn der rein digitalen Datenerfassung der Statistiken in der Bundesliga 2008 war kein Team besser. Das 118:98 am Ende war schließlich auch ein neuer Saisonrekord an Punkten in einem Spiel (seit dem 109:105 Sieg der Ludwigsburger in Bonn).

Ohne Nationalspieler Johannes Thiemann, dem „Sportler des Jahres 2017 in Ludwigsburg“, Dwayne Evans (beide verletzt) und Jacob Wiley (Grippevirus) meisterten die Riesen weitgehend die schwere Aufgabe, den Gießener Center John Bryant in Schach zu halten. Ein furioses erstes Viertel der Gäste legte den Grundstein für den 19. Saisonerfolg. Satte 42 Punkte schenkten sie den Gastgebern allein in den ersten zehn Spielminuten ein. Da lagen sie bereits mit 20 Zählern in Führung. Im zweiten Spielabschnitt normalisierte sich die Punkteverteilung. Die klare Führung wurde aber verteidigt, und es ging mit einem 71:47-Vorteil in die Halbzeitpause. Die Trefferquoten waren bis dato mit 72 Prozent aus dem Zweierbereich und mit 56 Prozent bei den Dreierwürfen turmhoch.

Offensive ist Trumpf

Nach dem Seitenwechsel ging es unverändert weiter. Offensive war an diesem Abend in Gießen Trumpf. So ließen die MHP Riesen dann auch in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen und fuhren mit Viertelständen von 25:23 und 22:28 einen verdienten 118:98-Erfolg ein. Topscorer des Rekordabends war der Ludwigsburger Adika Peter-McNeilly mit 24 Zählern. Für Gießen war Bryant trotz Foulproblemen mit 18 Punkten und 10 Rebounds der beste Akteur.

„Das war vielleicht unser bestes erstes Viertel der Saison. Wir haben da fast alle Würfe getroffen. Für uns war es nach der Hinspielniederlage ein Revanchespiel. Wir wollten eine Reaktion zeigen. Das ist uns gelungen. Ich bin sehr stolz auf unseren Sieg“, lobte Trainer John Patrick sein Riesen-Team, das seinen dritten Tabellenplatz festigte. „Wenn man sich die Statistik anschaut, dann ist das erste Viertel das entscheidende. Die anderen drei gingen unentschieden aus. Ludwigsburg hat überragend getroffen. So liegt man dann eben schnell mit 20 hinten“, verwies Gießens Coach Ingo Freyer auf den ersten Durchgang.

MHP Riesen Ludwigsburg: Peter-McNeilly (24), Cook (20), Sears (19), Waleskowski (14), Trice (11), Walkup (9), Johnson (7), McCray (5), Müller (5), Geske (4), Koch.