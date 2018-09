Tennis Die Nummer eins in Württemberg

Albstadt / bz/ae

Mia Mack aus Löchgau hat bei den württembergischen Nachwuchsmeisterschaften den Titel gewonnen: Das Tennis-Talent des TK Bietigheim gewann in Albstadt auf der Anlage der TG Ebingen 1929 das Finale gegen die topgesetzte Sophia Hummel vom Stuttgarter TC Doggenburg.

Teilnahmeberechtigt waren die besten Spielerinnen der württembergischen Tennisvereine der Jahrgänge 2004 bis 1997. Die 13-jährige Mack, die für die TKB-Damen in der Oberliga aufschlägt, war erstmals alt genug, um an den Meisterschaften teilzunehmen. Aufgrund ihrer Position 262 in der deutschen Damenrangliste war sie an Position vier gesetzt. Das Auftaktduell gegen Natalie Drobny (VfL Sindelfingen 1862), das bereits das Achtelfinale war, entschied sie glatt mit 6:0 und 6:0 für sich. Im Viertelfinale traf sie auf Alessa Maier, mit der sie bei den Juniorinnen für den TC Hechingen in der Württembergliga spielt. 6:2 und 6:4 stand es am Ende für Mack. Im Halbfinale bezwang sie die an Nummer zwei gesetzte Rebeka Kern (TC Bernhausen), die in der Rangliste auf Position 176 steht, mit 6:3 und 6:2. Ihre Finalgegnerin Sophia Hummel, in der deutschen Rangliste an Position 144 geführt, erwies sich als harte Gegnerin. In dem spannenden Match verlor Mack den ersten Satz mit 4:6, den zweiten sicherte sie sich knapp im Tiebreak mit 7:6. Den entscheidenden Match-Tiebreak, der statt des dritten Satzes gespielt wird, gewann die Bietigheimerin dann mit 10:8.