Unter erschwerten Bedingungen verlief bei der SG BBM Bietigheim die Vorbereitung auf das Heimduell an diesem Samstag (19 Uhr/Viadukthalle) gegen den Buxtehuder SV. Gleich elf Nationalspielerinnen des verlustpunktfreien Tabellenführers weilten am vergangenen Wochenende bei ihren Nationalmannschaften. „Es ist immer eine Herausforderung, nach solchen Länderspiel-Pausen wieder in Gang zu kommen“, weiß Martin Albertsen. Der SG-Coach war selbst als Nationaltrainer der Schweiz unterwegs. Mit den Eidgenossinnen absolvierte er in Spanien drei Tests gegen Brasilien, Serbien und den Gastgeber, die allerdings wie erwartet verloren gingen.

Muskelfaserriss bei Malestein

Das Gros der Bietigheimer Auswahlspielerinnen war schon am Dienstag wieder im Enztal, Ines Ivancok, die mit Österreich in Kroatien angetreten war, kehrte erst am Mittwoch zurück. Rechtsaußen Angela Malestein ist die einzige Handballerin, die sich bei den internationalen Einsätzen verletzt hat: Die Niederländerin zog sich im zweiten Testspiel gegen Deutschland in Oldenburg einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und muss seitdem pausieren. Gegen Buxtehude wird sie nicht für die SG BBM auflaufen. Ohnehin fehlt die Langzeitverletzte Daniela Gustin (Kreuzbandriss). Fraglich ist außerdem der Einsatz von Kim Braun. Die Linksaußen hat am Freitag wegen eines Magen-­Darm-Infekts nicht trainiert.

Die 22-jährige Braun gab im Doppeltest gegen die Niederlande ihren Einstand im Trikot der DHB-Auswahl. „Ihre Berufung hat uns sehr gefreut. Sie hat ihre Sache gut gemacht“, sagt Albertsen, der sich am Donnerstag nachträglich beide Länderspiele auf Video angeschaut hat. Vor drei Wochen hatte sich der Bietigheimer Übungsleiter noch mit Henk Groener ausgetauscht – und dem Bundestrainer eine Berufung der flinken Flügelspielerin ans Herz gelegt. „Ich habe Kim empfohlen, denn ich finde, dass sie bereit für die Nationalmannschaft ist“, sagt Albertsen. Auch der deutschen Kapitänin Kim Naidzinavicius attestiert der Däne bei ihrem Comeback im Nationaltrikot eine starke Leistung: „Sie ist auf einem sehr guten Weg.“

Der Gegner aus Buxtehude zählt zu den besseren Teams der Liga. Die Niedersächsinnen stehen nach 18 Spieltagen mit 21:15 Punkten auf Rang sechs. Beide Teams sind in dieser Saison schon zweimal aufeinandergetroffen: In der Hinrunde setzte sich die SG deutlich mit 30:24 durch. Wesentlich enger war das DHB-Pokal-Viertelfinale Anfang Januar um den Einzug ins Final Four, das Bietigheim mit 24:22 gewann. „An einem guten Tag kann Buxtehude auch die Favoriten schlagen. Ich erwarte einen heißen Kampf“, sagt Albertsen, der speziell vor der formstarken Jessica Oldenburg im linken BSV-Rückraum großen Respekt hat.

Der 19. Sieg im 19. Saisonspiel wäre zum einen für die Tabelle wertvoll und zum anderen auch für die Psyche der Bietigheimerinnen. Denn bereits eine Woche später fährt die Spielgemeinschaft zum Gipfelduell nach Bad Langensalza – und dort, beim zweitplatzierten Titelrivalen und amtierenden Meister Thüringer HC will sie mit einer weißen Weste und viel Selbstbewusstsein antreten, auch wenn Albertsen betont: „An den THC denke ich noch nicht. Unser Fokus gilt allein Buxtehude.“