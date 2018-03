Eishockey Die Falken sorgen für ein fünftes Derby

cp

Mit einem 2:1-Sieg in einem erneut engen und intensiv geführten Duell gegen die Bietigheim Steelers glichen die Heilbronner Falken im Playoff-Viertelfinale nach der 4:5-Niederlage im ersten Spiel zum Gesmatstand von 1:1 aus. Damit steht fest, dass es nach den Partien am Sonntag um 17 Uhr in der Bietigheimer EgeTrans-Arena und am Dienstag (20 Uhr) in Heilbronn am Freitag eine fünfte Partie wieder in Bietigheim geben wird.

Im ersten Playoff-Spiel zwischen den Heilbronner Falken und den Bietigheim Steelers in der Unterland-Metropole war die Kolbenschmidt-Arena proppenvoll. Die Falken-Fans jubelten in der vierten Minute über den 1:0-Führungstreffer ihres Teams. Brad Ross probierte einen strammen Schuss von der linken Seite. Steelers-Torhüter Ilya Sharipov ließ den Puck abprallen. Der mitgelaufene Brandon Andersson nutzte die frei liegende Scheibe und drosch sie ins Bietigheimer Tor. Die Gäste, die neben den verletzten Marcus Sommerfeld und Maximilian Zientek auch auf Verteidiger Dominic Auger (krank) verzichten mussten, hatten vor allem Probleme, wenn bei den Heilbronnern Andersson und Ross auf dem Eis waren. Bei den Steelers mangelte es im Angriffsspiel noch an der Genauigkeit gegen die aufmerksame und gut arbeitende Falken-Verteidigung.

Strafbänke werden besetzt

Ab der 15. Minute ging es dann härter zur Sache. Das bayerische Schiedsrichterduo Ralph Bidoul und Martin Holzer sorgte fortan für gut besetzte Strafbänke. Insgesamt verhängten die Refeeres in der umkämpften Partie 21 Strafen, darunter drei Disziplinarstrafen. Zuerst erwischte es im Viererpack die beiden Heilbronner Corey Mapes und Tim Bernhardt sowie von den Gästen Shawn Weller und Frédérik Cabana. Keine zehn Sekunden nach dem Bully musste sich Tyler McNeely neben seine beiden Bietigheimer Mitspieler hinter die Bande setzen. Als die Steelers dann für 65 Sekunden Überzahl hatten, machten sie Druck. Falken-Torhüter Marcel Melicerchik rettete seinem Team in der 19. Minute die knappe Führung in die erste Pause, als er bei einer weiteren Unterzahl einen Schuss von Bastian Steingroß bravourös abwehrte.

In der ersten Minute des Mitteldrittels versiebte Falken-Kapitän Kevin Lavalée zwei dicke Chancen zum 2:0. Zuerst schoss er den Puck an den Pfosten, dann scheiterte er an Sharipov. Der Bietigheimer Torwart rettete zwei Minuten später auch gegen Andersson glänzend. Die Steelers arbeiteten am Ausgleich, zogen das Tempo an. Heraus kam aber nur ein Lattenschuss von Matt McKnight im Powerplay. Die besseren Chancen hatten weiter die Falken. Die größte vergab Justin Kirsch in der 40. Minute, aber er verfehlte aus kurzer Distanz das leere Tor. Über- und Unterzahl wechselten sich für beide Teams weiter ab.

Handschuh fliegt auf die Tribüne

Eine kuriose Szene bot sich den Zuschauern in der 34. Minute. Nach einem Gerangel mussten Steelers-Verteidiger Tim Hüfner und Ross vom Eis. McNeely schnappte sich den Handschuh von Ross und warf das Utensil auf die Tribüne.

In dem Duell auf Augenhöhe erhöhten die Gastgeber in der 49. Minute auf 2:0. Markus Eberhardt hatte Steingroß den Puck abgeluchst und traf nach einem schnellen Antritt ins Steelers-Tor. Als René Schoofs einer vierminütige Strafzeit absitzen musste, schlugen seine Mitspieler auf dem Eis zu. Nach einem Konter bediente McNeely clever vor dem Tor Shawn Weller, der den Puck ins Falken-Tor lenkte (56.). In der hoch spannenden Schlussphase retteten die Unterländer den nicht unverdienten Sieg über die Zeit. Ein Schlüssel dazu war ihr starkes Unterzahlspiel.

„Heilbronn war die bessere Mannschaft. Sie hat viel Druck gemacht und hatte die Emotionen, die man braucht. Wir haben im letzten Drittel alles probiert. Für unser Überzahlspiel fehlen uns mit Marcus Sommerfeld und Dominic Auger zwei Quarterbacks“, meinte Steelers-Trainer Kevin Gaudet.