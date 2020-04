Eigentlich brennt es Volker Schoch, Geschäftsführer des Eishockey-Zweitligisten Bietigheim Steelers, unter den Nägeln. Derzeit muss der Jahresabschluss gemacht werden, bis zum 24. Mai müssen dann die Lizenzierungsunterlagen für die kommende Saison bei der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) eingereicht sein. Doch so richtig Vollgas kann er momentan nicht geben. „Keiner von uns hat eine Kristallkugel und kann sagen, was kommt“, erklärt Schoch. Immerhin hat er schon im Februar mit den Planungen angefangen, „weil ja auch in der kommenden Saison erstmals wieder der Aufstieg ansteht. Doch Corona hat die Planungssicherheit nun komplett durcheinander gebracht“.

Sponsoren halten die Stange

Wenigstens kann er bislang noch auf die Sponsoren zählen. „Es gab ganz wenige Absagen. Dazu haben ein paar ihr Engagement leicht verringert. Es gibt aber auch Partner, die etwas mehr als bisher zugesagt haben“, berichtet der Steelers-Geschäftsführer. Dennoch hofft er, dass bald die Normalität wieder Einzug hält, „damit die Wirtschaft wieder Einnahmen generieren kann. Sonst haben wir im dritten oder vierten Quartal vielleicht eine ganz andere Situation“.

Immerhin musste Schoch die Planungen nicht komplett auf Eis legen, wie es der FSV 08 Bissingen getan hat. „Wir haben schon ein paar Spieler für die kommende Runde unter Vertrag, doch bei weitem noch nicht genug“, sagt Oliver Dense, Verantwortlicher bei den Nullachtern für die erste Mannschaft in der Oberliga. „Wir wissen ja noch gar nicht, ob oder wie die nächste Saison stattfindet. Momentan ist sogar eine Verlängerung der aktuellen Runde und dass die kommende Saison dann ausfällt im Gespräch“, so Dense.

Bis zum 19. April steht der gesamte deutsche Fußball erst einmal im Pausenmodus. Doch auch dann könnten Dense und die Kicker vom Bruchwald noch in der Luft hängen. „Die Sponsoren warten alle noch ab, wie es weitergeht. Es hat sich zwar noch keiner zurückgezogen, doch es haben auch nur ein paar fest zugesagt. Momentan ist vieles vage“, erklärt der Ressortleiter für die Oberligamannschaft.

Ein solches Einfrieren kann sich Schoch nicht leisten. „Wir führen momentan, zusammen mit dem neuen Trainer, Gespräche mit allen Spielern aus der bisherigen Mannschaft, die für die kommende Saison infrage kommen“, berichtet der Steelers-Geschäftsführer. „Dabei muss jedem Profisportler klar sein, dass die Welt sich momentan verändert. In der freien Wirtschaft verlieren Menschen ihren Job“, so Schoch weiter. Aus diesem Grund halten sich die Steelers auch bei Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen noch zurück.

Dennoch muss natürlich davon ausgegangen werden, das es im Herbst ganz normal mit der neuen Runde weitergeht. Deshalb starten die Steelers auch nach Ostern mit dem Dauerkartenverkauf. „Wir wissen, dass viele noch gar nicht wissen, ob sie im August überhaupt noch einen Job haben, oder wann die Saison anfängt. Deshalb kann man erst einmal bestellen und erst dann bezahlen, wenn Sicherheit besteht“, so Schoch. Ganz wichtig ist für ihn dabei, eine gewisse Normalität beizubehalten: „Es ist erlaubt, positiv zu denken.“

So weit, an Dauerkartenverkauf zu denken, sind die Zweitliga-Handballer der SG BBM Bietigheim noch lange nicht. „Momentan ist unsere Liga immer noch unterbrochen. Wir müssen erst einmal schauen, wie es weitergeht“, sagt Geschäftsführer Bastian Spahlinger. Immerhin sei aber schon der eine oder andere Fan auf den Verein zugekommen und hätte ihn mit dem Kauf einer neuen Saisonkarte unterstützen wollen. „Das Hauptaugenmerk liegt bei uns aber aktuell darauf, wie wir uns intern stärken können. Das gilt auch für unsere Sponsoren und Partner. Deshalb haben wir ja auch die Aktion „Heimstärke“ ins Leben gerufen“, erklärt Spahlinger. Die brachte übrigens aktuell durch den Verkauf der Spieltagstrikots 1200 Euro zu Gunsten der Lebenshilfe ein.

Zusammenhalt macht Mut

Ansonsten liegt aber, in Absprache mit den Sponsoren, derzeit vieles auf Eis. „Wir wollen vorsichtig und fair mit der Situation umgehen“, sagt der SG-Geschäftsführer und ergänzt: „Irgendwann müssen wieder vorsichtig in die Gespräche gehen. Das ist schon unsere wirtschaftliche Pflicht.“ Bis dahin bleibe die Hoffnung, dass es bald wieder aufwärts geht. „Der Zusammenhalt aktuell macht mir Mut, dass am Ende alles wieder gut wird“, betont er.