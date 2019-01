Frauenhandball Deutliche Schlappe für die SG BBM im EHF-Pokal

Ludwigsburg / Gregory Rech

Am vierten Spieltag des EHF-Cups verlieren die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim gegen starke Gäste aus Esbjerg mit 27:32. Das Team von Trainer Martin Albertsen steht nun am kommenden Wochenende in Norwegen bei Storhamar Handball Elite unter Zugzwang.

Nach dem Sieg im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gegen den Thüringer HC wollten die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim den Rückenwind mitnehmen und sich für das knappe 27:28 im Hinspiel revanchieren. Mit einem Sieg in der MHP-Arena hätte das Team von Trainer Martin Albertsen Platz eins der Gruppe A zurückerobert und einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Doch die Jütländerinnen um Starspielerin Estavana Polman zeigten sich eiskalt und siegten verdient.

Die SG begann defensiv konzentriert. So gelang es dem Mittelblock in den ersten Minuten, drei Angriffe der Jütländerinnen abzuwehren. Im Gegenzug erzielte Laura van der Heijden den ersten Treffer der Partie. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt: Nach 15 Minuten führte Esbjerg mit 8:7, vor allem Polman und Annette Jensen mit je zwei Treffern brachten ihr Team in Front. Bietigheim wurde über die Außen gefährlich: Angela Malestein, mit fünf Treffern erfolgreichste SG-Werferin an diesem Nachmittag, erzielte in der ersten Viertelstunde drei Treffer.

Gegen bissig verteidigende Gäste tat sich Bietigheim vor allem offensiv schwer. Als Maura Visser in der 19. Minute einen Siebenmeter über das Tor warf, zogen die Däninnen erstmals auf drei Tore davon, woraufhin Albertsen die erste Auszeit nahm. Die Einwechslung einer siebten Bietigheimer Feldspielerin nutzten die Gäste jedoch exzellent aus und gingen so mit zwischenzeitlich fünf Treffern in Führung (10:15). Paraden von Dinah Eckerle sowie eine höhere Durchschlagskraft in der Mitte durch Luisa Schulze ließen das Albertsen-Team dann wieder auf 13:16 zur Pause herankommen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte machte Schulze direkt weiter, wo sie aufgehört hatte und wuchtete den Ball zum 14:16 in die Maschen. Angeführt von der grandios aufspielenden Polman stellten die Gäste aber schnell wieder einen Vier-Tore-Abstand her. Bietigheim ließ sich nicht hängen: Erst parierte Eckerle zweimal stark, dann verkürzten van der Heijden und Woller wieder auf 17:19. Das Publikum hoffte auf eine Leistungsexplosion in der zweiten Hälfte wie bereits vier Tage zuvor gegen den Thüringer HC. In der Tat brachten die Gastgeberinnen offensiv nun mehr Tempo auf die Platte, zeigten sich dabei jedoch viel zu fehlerhaft und produzierten einige Fehlpässe. Weitere Male hielt Eckerle, die am Ende auf 34 Prozent gehaltene Bälle kommen sollte, ihr Team im Spiel. Fast die gesamte zweite Hälfte über schafften es die Däninnen, ihre Vier-Tore-Führung wiederherzustellen. Malestein und Loerper verkürzten sieben Minuten vor Spielende noch einmal auf 26:28. Die Zuschauer stellten sich auf eine nervenaufreibende Crunchtime ein – allein, es sollte nicht mehr wirklich spannend werden. Zu abgezockt agierten die Jütländerinnen und gewannen schließlich mit 32:27.