Eishockey Derbyserie gegen Falken ist möglich

Bietigheim-Bissingen / ae

Die Löwen Frankfurt und die Bietigheim Steelers, die beiden Erstplatzierten der DEL2-Hauptrunde, müssen auf ihre Gegner im Playoff- Viertelfinale noch warten. Um die letzten beiden Plätze dort spielen ab nächsten Freitag vier Klubs in den Pre-Playoffs. In einer Best-of-Three-Serie treffen die Kassel Huskies und die Eispiraten Crimmitschau sowie die Heilbronner Falken und die Dresdner Eislöwen aufeinander. Als Bietigheimer Viertelfinal-Gegner – die Best-of-Seven-Serie beginnt für den Meister am 15. März mit einem Heimspiel – kommen Kassel, Heilbronn oder Dresden in Frage. Hauptrundensieger Frankfurt misst sich mit einem Gegner aus dem Trio Heilbronn, Dresden und Crimmitschau.

Zwei Paarungen fürs Viertelfinale stehen derweil schon fest: Die drittplatzierten Ravensburg Towerstars bekommen es mit dem Tabellensechsten EC Bad Nauheim zu tun und haben dabei das Heimrecht auf ihrer Seite. Außerdem stehen sich der Vierte ESV Kaufbeuren und der Fünfte Lausitzer Füchse im Kampf ums Halbfinale gegenüber.

Nach zwei Niederlagen am letzten Hauptrunden-Wochenende müssen die Bayreuth Tigers nun als Tabellenelfter in die Abstiegsrunde. In Runde eins ist dort das Schlusslicht Deggendorfer SC der Widersacher. Im zweiten Duell fordern die Tölzer Löwen den Vorletzten EHC Freiburg heraus. Auch die Playdowns beginnen am 15. März.