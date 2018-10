Fußball Der verhinderte Held

Bissingen / Andreas Eberle

Es hätte eine Heldengeschichte werden können. Mit Sebastian Gleißner in der Hauptrolle. Der 23-jährige Mittelfeldspieler schoss den FSV 08 Bissingen am Samstag im Oberliga-Gipfelduell beim SSV Reutlingen 1905 mit einem Traumtor in Führung. Sein erster Saisontreffer im Dress der Bruchwald-Elf, dazu noch an der früheren Wirkungsstätte, denn in der Jugend sowie im ersten Aktivenjahr hatte er für die Nullfünfer gekickt. Doch dann kam die 88. Minute: Gleißner zupfte im eigenen Sechzehner am Trikot des eingewechselten Raphael Schneider, der fiel sofort, und Schiedsrichter Luka Gille pfiff Elfmeter. Den verwandelte der Gefoulte selbst zum Reutlinger Ausgleich und 1:1-Endstand. Gleißner war zum tragischen Helden geworden.

„Das war ein Reflex. Ich habe ihn nur eine Millisekunde hinten gehalten. Den Elfmeter kann man aber geben“, schilderte der Bissinger Neuzugang die Szene – und ärgerte sich über den verpassten Auswärtssieg: „Drei Punkte hier wären heute schön gewesen. Das tut sehr weh, und mir tut es auch leid für die Mannschaft, die super gekämpft hat.“

Der SSV bleibt somit auch nach neun Oberliga-Spieltagen ungeschlagen und an der Tabellenspitze. Die Nullachter rückten aufgrund des Bahlinger Patzers in Freiberg auf Rang zwei vor und haben weiter nur einen Zähler Rückstand auf Reutlingen.

Die 1590 Zuschauer im Stadion an der Kreuzeiche – die beste Kulisse bei einem SSV-Heimspiel seit mehr als einem Jahr – bekamen eine spannende, flotte und auch giftig geführte Partie zwischen zwei Topteams zu sehen. Im ersten Durchgang hatte der einstige Zweitligist mehr Ballbesitz, aber das einzige Tor erzielten in der elften Minute die Gäste: Nach einem Zuspiel von Simon Lindner ließ Gleißner Reutlingens Abwehrchef Filip Milisic mit einer feinen Körpertäuschung ins Leere laufen und nagelte den Ball aus 18 Metern zum Bissinger 1:0 ins Netz – ein Treffer Marke Tor des Monats.

Zweimal schnupperte die Heim­elf anschließend am 1:1: Nach einer halben Stunde nahm Tom Schiffel den Ball artistisch aus der Luft mit, während 08-Keeper Sven Burkhardt ins Leere sprang, doch Maurizio Macorig war zur Stelle und rettete im letzten Moment per Kopf. Und kurz vor der Pause flog Milisic’ Kopfball-Torpedo nach einem Freistoß seines Kapitäns Pierre Eiberger knapp über die Latte (39.).

Giles bespuckt Sportchef Dense

Den spanischen SSV-Torjäger Cristian Giles Sanchez hatte die Bissinger Abwehr bestens im Griff, dafür der Stürmer aber offenbar seine Nerven nicht. Nach einem rüden Foul von Alexander Götz von hinten in die Beine sprang Giles erbost auf und langte dem Bissinger ins Gesicht, Götz ließ sich – etwas theatralisch – fallen, worauf Regelhüter Gille Giles Rot wegen einer Tätlichkeit zeigte (62.). Jetzt kam es zu tumultartigen Szenen auf dem Rasen und auch an der Seitenlinie. Der 25-jährige Spanier weigerte sich erst, das Feld zu verlassen. Als er es dann doch tat, warf er einen Plastikstuhl in Richtung 08-Betreuer Lothar Wilske und spuckte Sportdirektor Oliver Dense an. Giles droht nun eine längere Sperre. Glück hatte zudem der Ex-Bissinger Luca Wöhrle, dass er für einen Schubser gegen 08-Kapitän Marius Kunde nicht ebenfalls vom Platz flog.

Fußball gespielt wurde auch noch, und in dieser Disziplin waren die Gäste besser, erst recht in Überzahl. Trotz eines Übergewichts und mehrerer guter Chancen verpassten es die Bruchwald-Kicker, das wohl entscheidende 2:0 nachzulegen – etwa Kunde, der den Ball über den Kasten schnippelte, oder Macorig, der eine Gleißner-Ecke vorbeiköpfte. Dies rächte sich in der Endphase, in der Schneider den Foulelfmeter zum glücklichen Reutlinger Ausgleich verwandelte. Doppelt bitter: Bei zwei strittigen Situationen im SSV-Strafraum – einem vermeintlichen Handspiel und einer Attacke von Wöhrle an Kunde – blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm.