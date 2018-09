Eishockey Der Meister aus dem Ellental begleicht eine alte Rechnung

Bietigheim / Von Andreas Eberle

Wie hatte Hugo Boisvert, der neue Trainer der Bietigheim Steelers, vor dem dritten DEL2-Saisonspiel noch im Gespräch mit der BZ gesagt? Das Ergebnis im zweiten Heimduell gegen den ESV Kaufbeuren aus der Vorsaison, eine derbe 0:7-Schlappe, sei Vergangenheit und spiele mit Blick auf die doch leicht veränderten Teams keine Rolle mehr beim ersten Wiedersehen in dieser Runde. Aber offenbar wollten zumindest die Bietigheimer Spieler, die schon 2017/ 2018 zum Meisterteam zählten, die alte Rechnung mit den Allgäuern begleichen: Die Steelers revanchierten sich am Freitagabend mit einem 4:2-Heimerfolg für das damalige Debakel und feierten somit den dritten Sieg im dritten Hauptrundenduell.

Trainer lobt seinen Goalie

„,Shari’ hat heute den Unterschied gemacht. Er war sehr gut. Das hat mir gefallen“, lobte Boisvert nach der Partie seinen stark haltenden Torhüter Ilya Sharipov. Mit der Optimalausbeute von neun Zählern belegt der Titelverteidiger aus dem Ellental nun Platz drei. Nur wegen des besseren Torverhältnisses stehen Frankfurt und Heilbronn noch etwas besser da.

Die Kaufbeurer waren in der Anfangsphase allerdings keineswegs so schlecht, wie es ihr 0:3-Rückstand nach den ersten 20 Minuten suggerierte. Der ESV spielte gefällig mit und hatte sogar die besseren Chancen. Doch wesentlich effektiver präsentierten sich die Mannen in den grünen Trikots. Beim 1:0 staubte Max Lukes ab, nachdem Gästegoalie Stefan Vajs einen Schuss von Frédérik Cabana nur notdürftig abgewehrt hatte (10.). Gleich das erste Powerplay nutzte Bietigheim zum 2:0 – nach Vorarbeit von Shawn Weller und Marcus Sommerfeld vollendete Matt McKnight (12.).

Der Halbfinalist der vergangenen Saison schlug dagegen aus seinen Überzahlspielen zunächst kein Kapital. Im Gegenteil: Ein Bietigheimer Konter in Unterzahl mündete in den dritten Treffer des Abends: Wirbelwind Alexander Preibisch, den Stadionsprecher Andreas „Pucki“ Lausch beim Vorlesen der Aufstellung schon als „Speedy“ angekündigt hatte, legte den Puck quer zu McKnight, und der Kanadier schoss zum 3:0 ein – sein bereits drittes Saisontor.

Den zweiten Durchgang begann der ESV mit viel Wut im Bauch und berannte den Bietigheimer Kasten, aber Goalie Sharipov hielt wie der Teufel und trieb die Angreifer der Gäste mit seinen Paraden reihenweise zur Verzweiflung – bis zu dieser denkwürdigen 40. Minute, in der Kaufbeuren gleich zwei Powerplay-Tore erzielte. Vorausgegangen war eine Strafe für McKnight wegen hohen Stocks. Er hatte Alexander Thiel an der Bande im Gesicht getroffen, worauf der ESV-Stürmer mit einer blutenden Lippe vom Eis musste.

Zwei Gegentore in 24 Sekunden

Nun nahm das Unheil für die bis dato in Unterzahl so erfolgreich verteidigenden Hausherren seinen Lauf. Erst servierte Bastian Steingroß bei einem Rettungsversuch Sami Blomqvist unfreiwillig den Puck und ermöglichte dem Finnen so das 1:3. Nur 24 Sekunden später – und acht Sekunden vor der zweiten Drittelpause – verkürzte Max Schmidle ebenfalls bei ESV-Überzahl auf 2:3. Alles war wieder offen. „Das zweite Drittel ist zurzeit unser Problem. Wir müssen cleverer sein und dürfen unser Spiel nicht ändern“, legte Coach Boisvert den Finger in die Wunde.

Die Steelers-Fans hatten derweil im Schiedsrichtergespann den Sündenbock gefunden – erst recht, nachdem dieses bei einer harten Attacke an Lukes keine Strafe gegen Kaufbeuren aus­sprach (45.). Der Angreifer musste verletzt in die Kabine und tauchte bis Spielende nicht wieder auf dem Eis auf. Nun hatten die Boisvert-Schützlinge die besseren Chancen und mehr Zug zum Tor. Die Entscheidung brachte ein wunderbar herausgespielter Treffer in der 54. Minute: Verteidiger Willie Corrin bediente Benjamin Zientek mit einem Traumpass, und dieser erledigte den Rest zum 4:2-Endstand.