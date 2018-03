Tischtennis Der Höhepunkt zum Vorrundenabschluss

Bietigheim-Bissingen / mag

Gleich dreimal dürfen sich die Tischtennis-Premiumteams des TTC Bietigheim-Bissingen an diesem Wochenende in ihren Spielklassen beweisen. Während die Oberliga-Herren einen Doppelspieltag zum Vorrundenabschluss bestreiten, steht für die Regionalliga-Damen das lang ersehnte Aufeinandertreffen mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen TSV Betzingen auf dem Plan. „Es ist das Topspiel der Liga. Beide Teams sind souverän durch die Vorrunde marschiert und treffen nun am letzten Spieltag der Vorrunde aufeinander. Es ist das Beste, was die Liga zu bieten hat“, freut sich der TTC-Vorsitzende Matthias Grünenwald auf das Gipfelduell der Regionalliga Südwest zwischen „seinem“ Frauenteam und den Betzingerinnen. Spielbeginn in der Untermberger Sporthalle ist an diesem Samstag um 18.30 Uhr.

Angeführt von der ehemaligen Bundesliga-Spielerin des SV Böblingen, Alexandra Schankula, bieten die Gäste aus dem Reutlinger Vorort eine spielstarke Mannschaft auf. An Position zwei folgt Livia Drotarova, während Jennifer Käshammer und Natalia Kaluzna das hintere Paarkreuz bilden. „Diese vier haben zusammen bisher nur zwei Einzelspiele verloren. Das sagt eigentlich alles aus“, sagt TTC-Mannschaftsführerin Alexandra Kaufmann. Gemeinsam mit Hong Chen, Paloma Ballmann und Yasmin Dietrich wird sie versuchen, die zwei Punkte nach Bietigheim zu holen. „Das wird ein 50:50-Spiel. Natürlich wollen wir den Sieg, aber es wird ein ganz dickes Brett, das wir bohren müssen“, sagt Kaufmann über die Aussichten ihrer Mannschaft.

Parallel zu dem Damenspiel treten die Bietigheimer Oberligaherren als Tabellenzweiter beim Tabellenvierten in Ettlingen an. „Natürlich steht das Spiel im Schatten der Damen. Aber wir wollen auch hier die gute Ausgangsposition untermauern und den zweiten Platz festigen“, sagt TTC-Akteur Mats Sandell. Am Sonntag ist dann der Tabellensechste TTC Gnadental zum Abschluss der Vorrunde zu Gast in Untermberg. Spielbeginn ist wie gewohnt um 16 Uhr. Der TTC kann in beiden Spielen auf sein volles Personal zurückgreifen. So wird auch der Spitzenspieler Tzu-Yi Yang nach überstandener Krankheit wieder für die Bietigheim-Bissinger an die Tische gehen. mag