Hallenhockey Der Aufsteiger siegt und siegt

Manuela Meissner

Auch nach dem sechsten Spiel bleibt der Aufsteiger Bietigheimer HTC in der Hallenhockey-Regionalliga Süd ungeschlagen. Im Heimspiel gegen die TG Frankenthal bauten die Bietigheimerinnen ihre Tabellenführung mit einem 6:3-Sieg weiter aus. Verfolger TuS Obermenzing patzte beim TSV Schott Mainz und verlor 1:4.

Im Gegensatz zum Hinspiel zeigte sich die TG Frankenthal, die ihren Trainer Udo Specht nach der Vorrunde abgesetzt hatten, deutlich aggressiver. Bereits nach einer Minute erspielte sich aber das Team von Trainer Jürgen Fili eine Ecke und erzielte durch Ines Wanner den Führungstreffer zum 1:0. Das Spiel war aber auch danach über weite Strecken ausgeglichen. Zwei hintereinander folgende Ecken brachten für die Frankenthaler keine Entlastung. Der BHTC übernahm immer wieder das Zepter und drängte mehr und mehr in den Gegnerischen Kreis. In der 16. Minute erzwang dann Melanie Senghaas einen Siebenmeter für den Aufsteiger. Die Torhüterin Nadine Deimling parierte aber den gut platzierten Strafstoß von Greta Meissner. Keine drei Minuten später holte Neele Fili, den nächsten Siebenmeter heraus. Diesmal übernahm Ines Wanner und netzte zum 2:0 ein.

Die Gäste waren nun etwas verunsichert und leisteten sich viele Fehler, die das BHTC-Team gnadenlos ausnutzte. Neele Fili erhöhte nach Zuspiel von Wanner auf 3:0. Das Spiel ging etwas zerfahren weiter. In der 25. Minute holte die TG wieder eine Ecke heraus. Der Schlenzer wurde von Kapitänin Meissner auf der Line abgewehrt. Allerdings bekamen die Gäste eine weitere Ecke. Diese wurde in ähnlicher Weise aufs Tor gebrachte und konnte diesmal nicht gehalten werden. Nina Büffor war die Schützin zum 3:1.

Die Pause änderte nichts am Spielgeschehen. In der 35. Minute assistierte wieder Wanner für Neele Filis zweiten Treffer zum 4:1. Im weiteren Verlauf hatten die Gastgeberinnen das Sagen und gewannen mehr und mehr Spielanteile. Frankenthal schien zu resignieren und wartete nur noch auf Fehler im Bietigheimer Spielaufbau.

In der 49. Minute nutzte Greta Meissner die Gelegenheit zu einem Solo aus der eigenen Spielhälfte bis zum Schusskreisrand. Nach einem Doppelpass mit Senghaas erhöhte sie auf 5:1. Drei Minuten später erhöhte wieder Neele Fili mit ihrem dritten Treffer zum 6:1. Die Vorarbeit leistete erneut Wanner. Im Gegenzug verkürzte Frankenthal jedoch durch Büffor auf 2:6. In den letzten Minuten nahm der BHTC etwas Tempo aus der Partie. So holten die Gäste noch einen Siebenmeter, den Büffor zu ihrem dritten Treffer sicher verwandelte.

Nachdem die Verfolger TuS Obermenzing und Eintracht Frankfurt, Absteiger aus der ersten Liga, jeweils patzten, baute Bietigheim die Tabellenführung um weitere drei Punkte auf nun neun Zähler aus. Diesen Vorsprung können die Bietigheimerinnen am kommenden Samstag noch weiter ausbauen. Dann kommt es nämlich in München zum wahrscheinlich wichtigsten Spiel der Rückrunde. Mit einem Sieg gegen Obermenzing wäre dem BHTC der nächste Aufstieg fast nicht mehr zu nehmen.

Bietigheimer HTC: Hegen – Schönamsgruber, Meissner (1), Dina Fili, Wanner (2), Lindenberger, Merkle, Jana Fili, Neele Fili (3), Senghaas, Hipp.