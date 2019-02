Handball Der „Mimi“-Effekt

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Die Verpflichtung von Michael Kraus. Dessen zehn Tore bei der Heimpremiere. Die Impulse des neuen Trainers Hannes Jon Jonsson. Eine weitere Galavorstellung von Torhüter Domenico Ebner. Eine kompakte und zupackende Abwehr – diese Mixtur mündete am Sonntag in einen 27:18-Heimtriumph der SG BBM Bietigheim im Bundesliga-Kellerduell über die Eulen Ludwigshafen. Der Aufsteiger rückte mit dem vierten Saisonsieg auf einen Zähler an den Abstiegsrivalen VfL Gummersbach heran. Die auswärts weiter sieglosen Gäste aus der Pfalz hinken dagegen als Tabellenletzter mit nun vier Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz weit hinterher.

Kraus und Link harmonieren

Natürlich stand beim ersten Auftritt von „Mimi“ Kraus in der mit 3076 Zuschauern gefüllten EgeTrans-Arena der neue Star und Spielmacher im Rampenlicht. Und der Weltmeister von 2007 ließ sich vor den Augen von Weltmeister-Trainer Heiner Brand nicht lumpen und avancierte mit zehn Treffern zum Topwerfer des Nachmittags. Gerade das Zusammen- und Wechselspiel mit Jonas Link auf Rückraum-Mitte klappte nach den bisher nur wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten schon erstaunlich gut. „,Mimi’ hilft uns mit seiner Erfahrung und seinen einfachen Toren, die er manchmal aus dem Nichts erzielt – gerade auch in Schlüsselsituationen wie in Überzahl“, sagte Link über den aus Stuttgart geholten Neuzugang mit dem besonderen Händchen und für die besonderen Dinge.

Keine Frage: Der „Mimi“-Effekt hat den Bietigheimern Beine verliehen. Am Sonntag stand eine SG-Mannschaft auf dem Feld, die fest an sich glaubte und mit unbändigem Kampfgeist einen Gegner bezwang, der eigentlich in derselben misslichen Tabellenlage steckt – und der nicht ansatzweise die mentale Stärke an den Tag legte wie der Gastgeber. „Man sieht, wie die Jungs plötzlich leben. Als ich hier ankam, waren alle sehr ruhig. So langsam wird sich hier geneckt und ist gute Stimmung in der Kabine. Das ist im Kampf um den Klassenerhalt immens wichtig“, gab Kraus nach seinem zweiten Einsatz für die SG BBM einen Einblick ins Innenleben des Teams.

Mit 17 Paraden, fast 50 Prozent abgewehrten Bällen und sogar einem Treffer ins leere Eulen-Gehäuse war Ebner neben Kraus der zweite Matchwinner. „Er steht jetzt aber auch hinter einer guten Abwehr. Da tut sich ein Torhüter gleich viel leichter“, würdigte Link auch die Leistung von Ebners Vorderleuten. Gerade der Innenblock mit Kapitän Patrick Rentschler, Vetle Rönningen und Maximilian Trost zerstörte viele Angriffe der Gäste schon im Ansatz. 18 Gegentore, davon nur sieben in Hälfte eins, bedeuteten den bisher mit Abstand besten Bietigheimer Saisonwert.

Die flügellahmen Eulen hatten trotz ihrer Angriffsprobleme zur Pause beim Stand von 11:7 durchaus noch eine Siegchance. Nachdem die SG BBM bis zur 42. Minute auf 19:9 enteilt war, ließen sie aber die Flügel hängen – und die Hallenregie stimmte in einer Ludwigshafener Auszeit schon einmal „Oh wie ist das schön“ an. Nach der Schlusssirene gab es für die SG-Handballer kein Halten mehr. Ein Uneingeweihter hätte bei dem Jubel denken können, hier hätte ein Klub soeben den Aufstieg geschafft.

Eulen-Fan mit Galgenhumor

Frust, Entsetzen und Resignation waren dagegen aus dem Ludwigshafener Lager herauszuhören. „Das war peinlich. Unser Auftritt war unterirdisch – und das in einem Spiel, in dem es um so viel ging“, fand der Ex-Bietigheimer Jonathan Scholz und wunderte sich: „Wir waren von Anfang an nicht richtig da. Dabei war der Druck bei der SG größer, weil sie daheim gespielt hat und ebenfalls unbedingt gewinnen musste.“ In Galgenhumor flüchtete sich derweil jener Eulen-Fan, der noch lange nach Spielende auf der Tribüne seine Trommel bearbeitete und singend reimte: „Wir fahren weit, wir trinken viel, wir verlieren jedes Spiel.“