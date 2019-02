Basketball Den Worten Taten folgen lassen

Ludwigsburg / bz

Ludwigsburg. Im Duell des Dreizehnten gegen den Neunten der Basketball-Bundesliga (BBL) empfangen die Fraport Skyliners Frankfurt am Sonntag (15 Uhr) die MHP Riesen Ludwigsburg. Nach der schwachen Vorstellung unter der Woche gegen Nizhny Novgorod möchten die Schwaben nach sechs Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur.

Konstantin Klein stand erstmals seit seiner Knieverletzung gegen Nizhny Novgorod wieder längere Zeit auf dem Parkett. Der 27-Jährige ging engagiert zu Werke – und reist nun frohen Mutes zu seinem alten Arbeitgeber nach Hessen. Im Anschluss an die Pleite gegen die Russen sprach Kapitän David McCray ansonsten aber von einer der schlechtesten Leistungen der laufenden Spielzeit. Der 32-Jährige entschuldigte sich bei allen Riesen-Fans für das Gezeigte und forderte, dass die Mannschaft zeitnah ein anderes Gesicht an den Tag legen müsse. Nun gilt es, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen.

Der Gegner ist, wie auch Ludwigsburg, in der BBL unter Zugzwang geraten. Aufgrund diverser Verletzungen und einiger Wechsel kassierten die Skyliners zuletzt einige Niederlagen, beendeten den Europa-Cup nach einer unter der Woche belastenden Reise nach Krasnodar, ohne ein Erfolgserlebnis und rutschten in der Liga bis auf Tabellenplatz 13 ab. Mit neuem Mut, neuen Spielern – die Hessen verpflichteten im Januar die beiden Guards Tyler Larson und Tra Holder – und neuem Selbstvertrauen soll nun das Feld von hinten aufgerollt und mindestens der achte Tabellenplatz eingenommen werden.

Frankfurt verbessert Defensive

Da die Frankfurter zuletzt vor allem am defensiven Ende des Parketts, angeführt von Quantez Robertson, deutlich verbessert auftraten und unter anderem die EWE Baskets Oldenburg punktlos auf die Heimreise schickten, sind die Hoffnungen auf eine Wende nicht unbegründet.

Die Riesen, die zwei Erfolge mehr als Frankfurt auf der Habenseite verzeichnen, teilen ein ähnliches Schicksal: Auch die Schwaben benötigen so schnell wie möglich einen Lauf, um den langsam ins Rollen kommenden Playoff-Zug nicht aus den Augen zu verlieren. Gerne erinnern sich die Ludwigsburger dabei an das erste Kräftemessen im Saisonverlauf: Am ersten Spieltag zeigten die Barockstädter eine ihrer besten Saisonleistungen und zündeten beim 83:76-Erfolg ein emotionales Feuerwerk. Auf beiden Seiten hat sich allerdings eine Vielzahl an Personalien seit dem Aufeinandertreffen im Oktober geändert.

Sport 1 überträgt das Spiel live im Free TV.