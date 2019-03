Nur eines bleibt bei den MHP Riesen Ludwigsburg in dieser Saison konstant – die fehlende Konstanz.Nach dem überzeugenden 109:81-Erfolg in Bayreuth unterlag das Team von Trainer John Patrick zu Hause gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 94:104 und verlor damit einerseits den direkten Vergleich gegen einen der Konkurrenten um einem Playoff-Platz und rutschte andererseits wieder aus den ersten Acht der Basketball-Bundesliga (BBL).

Im Grunde genommen kann man die Partie auf die letzten vier Minuten des dritten Viertels komprimieren. Diese kurze Phase beinhaltete alles, was dafür gesorgt hat, dass das Spiel so ausging, wie es ausging. 60:62 stand es nach zwei erfolgreichen Freiwürfen von Konstantin Klein eingangs dieser Schlussminuten. Am Ende des Viertels hatte Ludwigsburg neun Zähler mehr auf dem Konto, bei Braunschweig waren es 22. Das lag zum Einen daran, dass sich die Gastgeber ein wenig an den Schiedsrichterentscheidungen aufrieben. Ein unsportliches Foul wegen Reklamierens gegen Klein und nach Videostudium auch noch eins gegen Adam Waleskowski sprangen dabei heraus.

Dass mit den Unparteiischen nicht zu spaßen ist, hätte eigentlich klar sein müssen, nachdem schon Jordon Crawford Ende der ersten Halbzeit ein technisches Foul zugeschrieben bekommen hatte, weil er sich zu sehr über eine seiner Meinung nach falsche Entscheidung beschwert hatte. Insgesamt fühlten sich die Ludwigsburger aber auch nicht ganz zu Unrecht benachteiligt. Gegen das Heimteam fuhr das Gespann eine deutlich kleinlichere Linie als gegen die Gäste. Braunschweigs Trainer Frank Menz konnte sogar ein technisches Foul gegen sich wegdiskutieren. Ludwigsburg brachte sich mit diesen Aktionen aber auch selbst aus dem Spiel. „Wir sind da schon die ganze Saison zu emotional. Wenn der Schiedsrichter etwas pfeift, ist es vorbei. Du kannst es nicht ändern“, ärgerte sich Patrick. Als Folge ließ die Konzentration der Riesen etwas nach, was Braunschweig mit einer beinahe unglaublichen Serie von jenseits der 6,25-Meter-Linie – Thomas Klepeisz und je zweimal Shaquille Hines und Brayon Blake versenkten fünf Dreier in Folge – nutzte, um davonzuziehen.

Im Schlussviertel verwalteten die Gäste den Vorsprung souverän. Wenn die Barockstädter doch einmal drauf und dran waren, näherzukommen, versagten regelmäßig die Nerven. David McCray streute sogar einen „Airball“, einen Wurf, der herunterfällt, bevor er Ring oder Brett erreicht, ein. Wenn es noch irgendeines Belegs bedurft hätte, was den Unterschied zwischen den beiden lange Zeit gleichwertigen Teams an diesem Abend ausmachte, dann war es wohl dieser Fehlwurf.