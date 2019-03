Die Amateure der Bietigheim Steelers haben das erste Finalspiel um die Meisterschaft der Eishockey-Regionalliga Südwest am Sonntagnachmittag mit 6:5 (4:1, 1:3, 1:1) gegen den EHC Zweibrücken gewonnen. Dank des knappen Heimsiegs hat der SCB nun am Sonntag (17 Uhr) in der Westpfalz die Chance, bereits im zweiten Spiel der Best-of-Three-Serie die Titelverteidigung perfekt zu machen.

Die beiden besten Teams der Hauptrunde waren in der laufenden Saison dreimal aufeinandergetroffen: Zweimal behielt die Mannschaft von Trainer Jakob Vostarek die Oberhand, einmal gewannen die Hornets aus Zweibrücken. Während die Steelers-Amateure in zwei Halbfinalspielen gegen den ESC Hügelsheim souverän ins Finale einzogen, benötigten die Hornets gegen den Heilbronner EC ein drittes Spiel, das sie knapp mit 5:4 gewannen.

700 Zuschauer fiebern mit

In der EgeTrans-Arena erwischten die Gäste vor rund 700 Zuschauern den besseren Start: Bereits in der zweiten Minute traf Christian Werth nach Vorarbeit von Marc Lingenfelser zum 0:1. Die frühe Führung der Hornets stachelte die Steelers aber nur an – es folgte ein furioses erstes Drittel der Schwaben: Tim Heffner traf in der fünften Minute zum Ausgleich und nutzte dann nach einer Kleinen Strafe gegen Vladimir Zvonik das darauffolgende Powerplay zur 2:1-Führung mittels Distanzschuss. Gerade als die Hornets wieder im Vorwärtsgang waren, schlugen die Steelers mit einem sauber ausgespielten Konter erneut zu: Timo Heintz legte von der linken Seite quer auf Mathias Vostarek, der die Nerven behielt und auf 3:1 erhöhte. Eine Minute vor der Pausensirene gelang den Bietigheimern in Person von Mike Weigandt dann gar das 4:1.

Im zweiten Drittel kamen die Westpfälzer hochmotiviert aus der Kabine, fest gewillt, dem Spiel noch eine Wendung zu geben. Erfolgreich waren aber wieder die Steelers-Amateure: In der 22. Minute bediente Vostarek Timo Heintz, der keine Probleme hatte, zum 5:1 zu erhöhen. Es schien weiterhin alles wie am Schnürchen zu laufen für die Ellentaler. Doch die Hornets steckten nicht auf und kamen in der 24. Minute zum 5:2-Anschlusstreffer durch Marco Trenholm.

Zur Mitte des zweiten Drittels wurde das Spiel immer umkämpfter. Die Hornets wussten, dass sie nun ein weiteres Tor brauchten, um eine realistische Chance zu haben, die Partie doch noch zu ihren Gunsten zu drehen – und dieses Tor gelang ihnen: Nach Hereingabe von Stephen Brüstle vollendete Marcel Ehrhardt zum 5:3 und hauchte seinem Team damit neue Hoffnung ein. Eine doppelte Kleine Strafe gegen Thorsten Weisler sorgte zu allem Überfluss für ein Powerplay der Hornets, das sie in der 34. Minute zum 5:4 durch Fabian Fellhauer nutzten.

Im letzten Drittel feuerten beide Teams aus allen Lagen. Auch die Steelers schalteten wieder in den Angriffsmodus und drängten auf den sechsten Treffer. Es sollte aber bis zum Schluss spannend bleiben: Als beide Mannschaften je eine Kleine Strafe kassierten, hieß es für die letzten beiden Minuten der Partie vier gegen vier. Die Hornets öffneten ihr Visier und tauschten ihren Goalie Sebastian Trenholm gegen einen fünften Feldspieler, was Mike Weigandt 40 Sekunden vor Schluss zum großen Jubel der Steelers-Fans mit einem Schuss ins leere Tor quittierte. Es schien gelaufen – doch 13 Sekunden vor Spielende gelang Marc Lingenfelser tatsächlich noch der 5:6-Anschlusstreffer für die Hornets. Letztlich blieb dies aber nur ein Strohfeuer, denn die Steelers-Amateure ließen nichts mehr anbrennen.