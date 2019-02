Turnen Debakel am Pauschenpferd

Ingersheim / pn

Die TG Ingersheim-Sersheim hat zum Auftakt der Bezirksliga-Saison gegen die Spvgg Heinriet mit 235,95:242,7 Punkten verloren. Ausschlaggebend für die Heimniederlage war vor allem eine schlechte Vorstellung am Pauschenpferd.

Am Boden startete die Mannschaft von Betreuer Fred Bulling gut. Mit 46,40:45,95 Zählern ging das Gerät zwar an Heinriet, der Rückstand von 0,45 Punkten war aber gering. Timo Kögele holte mit 11,9 Zählern die höchste Wertung für die TG. Er zeigte erstmals einen Vorwärtssalto mit ganzer Schraube in der Abgangsbahn. Zwei Stürze vom Gerät und einige Stürze aufs Gerät ließen am Pauschenpferd alle Hoffnung auf einen erfolgreichen Wettkampf schwinden. Ingersheim/Sersheim sammelte nur 29,1 Punkte, Heinriet mit 41,05 über zehn Zähler mehr. Nun ging es nur noch um Schadensbegrenzung. An den Ringen holte sich der Gastgeber vor den gut 100 Zuschauern in der Fischerwörth- Halle die ersten Gerätepunkte der Saison: Patrick Nägele (10,9) und Michael Grösch (10,8) führten hier die TG-Wertungen an.

Nach der Pause ging der Sprung mit 40,65:38,15 Punkten an Ingersheim/Sersheim, Jonas Klein betonierte seinen Handstützüberschlag in den Stand und erhielt starke 10,65 Punkte. Am Barren war Heinriet mit 42,4:40,55 wieder besser, Grösch überzeugte mit 11,2 Zählern für die TG. Beim abschließenden Reckturnen (38,05:35,3) sammelte die Bulling- Riege nochmal zwei Gerätepunkte. Nägele erhielt 10,55 Punkte von den Kampfrichtern.

Betreuer Bulling übt Kritik

„Wir haben vor allem am Pferd eine Leistung auf Kreisliga-Niveau gezeigt“, wurde Bulling nach dem Wettkampf deutlich. „Der Wettkampf war eine erste Standortbestimmung. Ich hatte gehofft, dass das Niveau etwas höher liegt. Die Jungs haben sich unter der Trainingsleistung verkauft.“ Gefallen hat Bulling die Leistung der jungen Turner, die entweder außer Konkurrenz oder schon in der Mannschaft geturnt haben: „Sie haben sich deutlich verbessert gezeigt, aber für die Bezirksliga reicht es zum Teil noch nicht ganz.“ Die Turner aus Ingersheim und Sersheim haben jetzt vier Wochen Zeit, sich im Training mit dem Pauschenpferd zu versöhnen. Am 24. März gastiert die WKG Murr-Erdmannhausen in der Fischerwörth-Halle.

TG Ingersheim/Sersheim: Klein,

Kögele, Majer (alle vier Geräte) Grau, Grösch, Nowak, Nägele (alle drei), Noé, Rubin, Vogel (alle zwei).