Handball Das Wochenende der Wahrheit

Anna Loerper trifft mit der SG BBM Bietigheim am Samstag auf ihren langjährigen Verein TuS Metzingen – und will im Bundesliga-Topspiel auch so jubeln wie hier im Duell gegen den Thüringer HC. © Foto: Marco Wolf

Bietigheim / Von Andreas Eberle

Das Wochenende der Wahrheit steht den Bundesliga-Mannschaften der SG BBM Bietigheim bevor – auf beide wartet ein Schlüsselspiel im Kampf um die Meisterschaft und den Klassenerhalt. Die Frauen erwarten am Samstag (19 Uhr) den Tabellendritten und schwäbischen Erzrivalen TuS Metzingen zum Topspiel in der Ludwigsburger MHP-Arena. Die Männer treffen am Sonntag (13.30 Uhr) in der Bietigheimer EgeTrans-Arena im Kellerduell auf die Eulen Ludwigshafen. Die BZ blickt auf den besonderen Handball-Doppelpack schon einmal voraus.

SG BBM – TuS Metzingen

Die Ausgangslage: Die Bietigheimerinnen haben bisher alle 14 Bundesliga-Spiele für sich entschieden und führen die Tabelle mit 28:0 Punkten an. Der Saisonverlauf erinnert an die Spielzeit 2016/17, als die SG ohne Punktverlust zum ersten Mal Meister wurde. Metzingen lauert mit 22:4 Zählern und noch einem Duell in der Hinterhand auf Rang drei. Zum Favoritenkreis gehört außerdem der Titelverteidiger Thüringer HC, der mit 26:2 Punkten Zweiter ist. Dieses Spitzentrio hat sich schon deutlich vom Rest des Feldes abgesetzt. Sollten die „Tussies“ am Samstagabend verlieren, würde aus dem Dreikampf um die Meisterschaft ein Zweikampf zwischen Bietigheim und dem Thüringer HC werden.

Das Hinspiel: Die SG setzte sich am zweiten Spieltag vor 1050 Zuschauern in der Öschhalle mit 29:25 (16:14) durch. Die Top-Torschützin war die Metzinger Spielmacherin Delaila Amega – die 21-jährige niederländische Nationalspielerin schlug achtmal zu. Für Bietigheim trafen ihre Landsleute Laura van der Heijden und Maura Visser je fünfmal.

Die bisherige Bilanz: Beide Vereine standen sich bisher elfmal in der Bundesliga gegenüber. Viermal siegte Metzingen, siebenmal Bietigheim. Im DHB-Pokal ist die Bilanz ausgeglichen. 2005 kam die TuS mit einem 34:28 weiter. Andersherum lief es in der Vorsaison im Halbfinale des Final Four: Mit einem 23:22-Sieg zog die Spielgemeinschaft am 19. Mai 2018 ins Endspiel ein. Bemerkenswert: Fünf der vergangenen sechs Derbys entschieden die Bietigheimerinnen jeweils mit nur einem Tor Differenz für sich.

Spielerinnen im Fokus: Spielmacherin Anna Loerper, langjährige Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft (246 Länderspiele, 428 Tore), spielte von 2014 bis Januar 2018 für Metzingen, ehe sie Knall auf Fall nach Bietigheim wechselte. Vor einer Woche gab die SG BBM die Vertragsverlängerung mit der 34-Jährigen um eine weitere Runde bekannt.

Eine Bietigheimer Vergangenheit hat Julia Behnke, die die DHB-Auswahl bei der EM 2018 in Frankreich als Kapitänin anführte. Die 25-jährige Kreisläuferin trug von 2011 bis 2014 das SG-Trikot. Anfang der Woche verkündete Behnke ihren Weggang aus Metzingen nach dieser Saison: Ab 2019/20 spielt sie für den russischen Champions-League-Teilnehmer Rostov-Don.

Resonanz: Bis Dienstagnachmittag waren 1800 Tickets verkauft. SG-Geschäftsführer Torsten Nick rechnet mit 2500 Zuschauern. Dies wäre ein neuer Bietigheimer Bundesliga-Rekord.

SG BBM – Eulen Ludwigshafen

Die Ausgangslage: Wie vor der Saison von vielen Experten prophezeit, belegen beide Vereine nach 21 Spieltagen die beiden Abstiegsplätze. Die SG BBM ist mit 6:36 Punkten Vorletzter, die Eulen stehen mit 5:37 Zählern auf dem 18. und damit letzten Rang. Aktuell sieht es nach einem Dreikampf um den Klassenerhalt aus, in den auch der Drittletzte VfL Gummersbach (9:33 Punkte) verwickelt ist. Den Altmeister aus dem Bergischen Land empfängt Bietigheim am letzten Spieltag.

Die SG BBM hat in dieser Saison erst einen Heimsieg geholt – ein 30:29 gegen Göppingen. Die beiden anderen Erfolge kamen in Ludwigshafen (24:23) und Hannover (27:26) zustande. Die Eulen haben bisher nur einmal gewonnen (27:24 gegen Leipzig) und sind auswärts als einziges Team der Liga noch sieglos. Zu Unentschieden reichte es in Stuttgart (26:26), Lemgo (23:23) und Gummersbach (20:20).

Das Hinspiel: Die SG BBM gewann am elften Spieltag das Kellerduell in der Pfalz mit 24:23 (13:13). Trotz einer komfortablen 23:18-Führung (52.) musste das damals noch von Ralf Bader trainierte Team in der Endphase noch einmal um die zwei Punkte bangen. Bester Bietigheimer Torschütze war Christian Schäfer mit fünf Treffern. Auf der Gegenseite ragte Pascal Bührer mit ebenfalls fünf Toren heraus.

Die bisherige Bilanz: Abgesehen vom Vorrundenduell sind beide Vereine auch in der Erstliga-Spielzeit 2014/15 aufeinandergetroffen. Damals behielt zweimal Ludwigshafen die Oberhand – mit 26:24 und 26:20. Die Gesamtbilanz seit 2006, einschließlich der Duelle in der Zweiten Liga, spricht hingegen für die SG BBM: Drei Heim- und acht Auswärtssiegen stehen fünf Heim- und drei Auswärtsniederlagen gegenüber. Obendrein gab es zwei Heim-Unentschieden. Das Punktekonto lautet damit 24:18 für Bietigheim, das Torverhältnis ist mit 599:606 allerdings negativ.

Spieler im Fokus: Der neue SG-Star Michael „Mimi“ Kraus (35) feiert am Sonntag seine Heim­premiere im Bietigheimer Trikot. Der am Wochenende vom TVB 1898 Stuttgart losgeeiste Spielmacher lief bereits am Sonntag im Duell bei der MT Melsungen erstmals für den Aufsteiger auf. Bei der 24:31-Niederlage gelangen Kraus auf Anhieb sechs Tore.

Gleich drei ehemalige Bietigheimer spielen bei den Eulen: Torhüter Mathias Lenz (34) stand zwischen 2007 und 2011 bei der SG BBM unter Vertrag, Linksaußen Jonathan „Jonny“ Scholz (27) von 2013 bis 2017, und Rechtsaußen Pascal Durak (26) ging in der Zweitliga-Saison 2012/13 für die Schwaben auf Torejagd.

Resonanz: Für das Abstiegsduell waren bis Dienstagnachmittag 2400 Karten verkauft. Die SG rechnet mit 3000 Besuchern.