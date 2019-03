Eishockey Das Wochenende der Entscheidungen

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

So spannend wie in dieser Saison ist es in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) seit ihrer Gründung im Jahr 2013 noch nie zugegangen. Vor dem letzten Wochenende ist der Kampf um die Spitzenränge und die Pre-Playoff-Plätze noch in vollem Gang. Für die Hauptrundenmeisterschaft kommen realistisch betrachtet noch vier Klubs in Frage, darunter der Titelverteidiger Bietigheim Steelers, der an diesem Freitag (19.30 Uhr) die Bayreuth Tigers empfängt und am Sonntag (18.30 Uhr) zum Abschluss bei den Wölfen Freiburg antritt.

Aktuell stehen die Löwen Frankfurt und die Lausitzer Füchse mit jeweils 92 Zählern auf Rang eins und zwei, gefolgt von den drittplatzierten Steelers und den Ravensburg Towerstars, die beide 90 Punkte auf dem Konto haben. Der EC Bad Nauheim (87) und der ESV Kaufbeuren (86) haben ebenfalls ein Playoff-Ticket bereits fest in der Tasche.

Ein Hauen und Stechen gibt es hingegen um die Plätze für die Pre-Playoffs. Die Heilbronner Falken (73) und die Kassel Huskies (72) auf Rang sieben und acht sind eigentlich schon so gut wie durch. Um die zwei weiteren Plätze rangeln Dresden, Crimmitschau – und der Bietigheimer Freitagsgegner Bayreuth. Die Oberfranken haben zuletzt mit einem Sechs-Punkte-Wochenende (5:2 gegen Frankfurt, 6:2 in Crimmitschau) aufgewartet und sich so auf Rang neun katapultiert. Der vierte Verein, der mit den Hinterbänklern Tölzer Löwen, EHC Freiburg und Deggendorfer SC in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt spielen muss, ist also ebenfalls noch offen.

„Das ist ein komisches Jahr. In dieser ausgeglichenen Liga sind alle Mannschaften durch Hochs und Tiefs gegangen“, sagt Steelers-Coach Hugo Boisvert. „Dass es oben und unten bis zum Schluss so eng zugeht, ist schön für die Fans und ganz Eishockey-Deutschland. Wie wir Trainer das finden, steht auf einem anderen Blatt.“

Entwarnung bei Cabana

Um mit einem positiven Gefühl in die Wettkampfpause zu gehen – das Playoff-Viertelfinale beginnt erst am 15. März –, hofft Boisvert auf zwei Siege zum Ausklang der Hauptrunde. Bei diesem Unterfangen wird auch Frédérik Cabana mithelfen können. Der eben erst wieder von einer Verletzung genesene Stürmer war am Sonntag in Frankfurt von einem Schläger am Kinn getroffen worden und musste mit einigen Stichen genäht werden. „Er ist fit, bereit und erfolgshungrig“, gibt Boisvert Entwarnung. Fraglich ist der Einsatz von Max Lukes, der am Donnerstag erstmals nach seiner Blessur wieder trainiert hat. Offen lässt der Coach auch die Torhüter-Frage: Ilya Sharipov, der krankheitsbedingt in der vergangenen Woche kürzer treten musste, ist wieder eine Option.