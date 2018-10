Eishockey Dank Sieg mit Rückenwind ins Derby

Von Mathias Schmid

Aufatmen bei den Bietigheim Steelers: Durch einen 6:3-Heimsieg vor 2029 Zuschauern gegen die Tölzer Löwen beendete das Team von Trainer Hugo Boisvert die Negativserie in der DEL2 von vier Niederlagen in Folge. Dank des Erfolgs tankt die Mannschaft auch Selbstvertrauen für die Partie am Sonntag (17 Uhr) bei den Heilbronner Falken.

Zu Spielbeginn war den Steelers die Unsicherheit, die sich in den vergangenen Spielen aufgebaut hatte, anzumerken. Daran änderte auch das frühe 1:0 durch Marcus Sommerfeld (3. Minute) nichts. Der gut aufgelegte Ilya Sharipov, der erneut im Tor der Gastgeber stand, hielt unmittelbar davor und danach mit starken Paraden seinen Kasten sauber. Die Angriffe der Steelers waren in der Folge weiter nur selten zielgerichtet. In Unterzahl ließen sie sich schließlich auskontern und kassierten durch Kyle Beach den Ausgleich (9.). Kurz darauf zielte Willie Corrin freistehend übers Tor.

Nach 14 Minuten hatten die Steelers dann endlich mal das nötige Quäntchen Glück: Während eines Angriffs fiel der Puck Alexander Preibisch eher zufällig vor die Füße. Der fackelte nicht lange und traf aus kurzer Distanz zum 2:1. Jetzt bekamen die Angriffe der Bietigheimer mehr und mehr System. Dennoch was es gleich mehrfach Sharipov zu verdanken, dass seine Mannschaft in Führung blieb. Und auch seine Vorderleute waren erneut erfolgreich. Matt McKnight spielte in Überzahl Corrin frei, der noch an Gäste-Keeper Ben Meisner scheiterte. Doch Frederik Cabana staubte ab (17.).

Durchgang zwei startete furios. Erst vergab Corrin nach wenigen Sekunden aus aussichtsreicher Position, dann musste zweimal Sharipov sein Können unter Beweis stellen. In der 31. Minute glänzte der Deutsch-Russe gar mit einer Dreifach-Parade. Und nur sechs Minuten später stand er erneut im Mittelpunkt, als er nach einem Zusammenprall am Boden liegenblieb. Die Steelers-Fans forderten vergeblich eine Zeitstrafe für Tölz.

Swinnens erster Erfolg

Bietigheim war bis dahin spielbestimmend, verpasste es aber, wie schon am Mittwoch gegen die Lausitzer Füchse, den Puck im Tor unterzubringen, und war hinten anfällig. Die Strafe gab es nach 38 Minuten: Bietigheims Dennis Swinnen bekam die Scheibe nach einer starken Einzelleistung nicht im Gäste-Tor unter. Beim Gegenangriff brachten die Steelers die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone. Das nutzte Manuel Edfelder, der zum 2:3-Anschluss traf.

In Durchgang drei ging es noch mal richtig rund. Sinisa Martinovic ersetzte den angeschlagenen Sharipov. Swinnen stellte mit einem klasse platzierten Schuss aus spitzem Winkel den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (48.). Es war die erste Torbeteiligung überhaupt für den bisher glücklosen Neuzugang. Coach Boisvert freute das besonders. „Er trainiert sehr hart. Die Erwartungen an Dennis sind sehr hoch, weil seine Fähigkeiten es ebenfalls sind.“

Nach 51 Minuten kam es zu einer Rangelei, und Tölz’ Beach und Bietigheims Benjamin Zientek erhielten eine 2+2-Zeitstrafe. Die Steelers – zu dem Zeitpunkt bereits in Überzahl – ließen sich aber nicht beeindrucken und erhöhten umgehend durch Matt McKnight auf 5:2. Bad Tölz kam durch Andreas Pauli noch mal auf 3:5 heran (56.), ehe Cabana den Schlusspunkt setzte (58.).