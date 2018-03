Turnen Bullings Riege holt mal wieder Gerätepunkte

Ingersheim / pan

Die Bezirksliga-Riege der TG Ingersheim/Sersheim hat den Heimwettkampf gegen den VfL Kirchheim III knapp mit 272,80:273,75 Punkten verloren. Dabei gewannen die Gastgeber an drei Geräten und bejubelten die ersten Gerätepunkte seit dem 16. April 2016. „Die Jungs haben einen überragenden Wettkampf gezeigt“, lobte TG-Betreuer Fred Bulling sein in Bestbesetzung angetretenes Team.

Gleich am Boden legte die TG gut los: das Gerät wurde mit 49,55:50,4 Punkten zwar knapp verloren, Patrick Nägele (12,8), Daniel Nowak (12,55), David Majer (12,45), Debütant Jonas Klein (11,75) und Yannis Grau (11,55) hatten vor den rund 100 Zuschauern in der Fischerwörth-Halle aber einen guten Einstand. Auch das Pauschenpferd ging knapp an Kirchheim. Bester TGler war Nägele (11,95), Pferd-Spezialist Mozer (11,7) überzeugte ebenfalls. An den Ringen zeigten Marco Vogel (11,3) und Nägele (11,75) ordentliche Übungen, Ringe-Ass Michael Grösch sorgte mit seiner nahezu perfekten Übung (13,55) mit zwei Kreuzhängen für die ersten Gerätepunkte. Mit Nägele (11,3), Klein (11,1), Grau (10,8), Nowak (10,7) und Majer (10,6) punkteten alle fünf Springer mit ihrem Handstützüberschlag stark.

Vorsprung der Gäste schrumpft

Der Kirchheimer Vorsprung schrumpfte auf 0,6 Punkte. Am Barren übernahm die TG mit einem 46,2:45,5-Erfolg die Führung. Majer (10,9), Klein (11,1), Vogel (11,7) und Nägele (12,5) turnten ihre Übungen fast fehlerfrei durch. Am „Königsgerät“ legte Klein mit 10,1 Punkten vor. Auch Grau (10,5) turnte sauber durch, die 9,1 eines VfL-Turners wurde am Ende die Streichwertung der Gäste Grösch erhielt 10,6 Punkte, Nägele kam auf 10,85 Punkte, Vogel auf 9,6. Die Kirchheimer Übungen waren mit 11,3 und 11,8 hochwertiger und dadurch ging der Sieg verdient an die Nachwuchsmannschaft des VfL.

Nägele turnte mit 71,15 Punkten seinen ersten Sechskampf über die magische Punktzahl von 70 Zählern. „Das war ein deutliches Signal an die Konkurrenz, dass wir nicht der Punktelieferant sind“, meine Bulling. Am 24. März gastiert er mit der weiter auf dem letzten Tabellenplatz stehenden TG beim TSV Wernau II.

TG Ingersheim: Patrick Nägele (sechs Geräte), Jonas Klein, Yannis Grau, David Majer, Marco Vogel (alle vier), Michael Grösch, Daniel Nowak (beide drei), Timo Kögele, Marcel Mozer (beide eins).