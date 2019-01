Eishockey Boisvert moniert zu viele verlorene Zweikämpfe

Kaufbeuren / Tobias Giegerich

Die Bietigheim Steelers verloren am Dienstagabend beim ESV Kaufbeuren mit 3:4 und verpassten damit, den Jokern in der DEL2-Tabelle auf den Fersen zu bleiben.

Beide Mannschaften brauchten wenig Anlaufzeit und waren sofort im Spiel. In den ersten zehn Minuten gab es einige Chancen auf beiden Seiten Beide Torhüter verhinderten aber einen Treffer. Richtig spannend wurde es aber in den letzten Sekunden des ersten Drittels. Der ESVK erhöhte nochmals den Druck - und traf. Allerdings landete der Schuss von Florin Ketterer von der blauen Linie erst nach der Pausensirene im Kasten von Sinisa Martinovic.

Im zweiten Drittel gaben zunächst die Gastgeber den Ton an. Joey Lewis setzte sich auf links durch, im darauffolgenden Getümmel reagierte Sami Blomqvist am schnellsten und staubte zum 1:0 ab. Bietigheim protestierte, die Referees konsultierten den Videobeweis, der Treffer aber zählte (22.). Im direkten Gegenzug scheiterte Norman Hauner an Goalie Stefan Vajs. Und die Steelers blieben am Drücker, der ESVK konnte sich minutenlang nicht aus der Umklammerung der Gäste befreien. Mit dem ersten gefährlichen Angriff nach der Bietigheimer Druckphase aber stand es 2:0. Max Schmidle setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und ließ auch Martinovic keine Chance (28.).

Für Kaufbeuren sollte es noch besser kommen, obwohl sich die Gastgeber vehement über eine Schiedsrichterentscheidungen beschwerten. In Unterzahl luchste Ossi Saaarinen Marcus Sommerfeld den Puck ab und erhöhte auf 3:0 (36.). Mitten in den Jubel der Kaufbeurer Fans fiel der erste Treffer der Gäste. 44 Sekunden nach dem 0:3 traf Corrin mit einem Schuss von der blauen Linie zum 1:3. Max Lukes hatte Vajs noch die Sicht verdeckt. Den zweiten Gästetreffer an diesem Abend erzielte Matt McKnight, der ebenfalls in Unterzahl nach Puckverlust des ESVK auf die Reise geschickt wurde und zum 2:3 einschob (38.).

Das vorentscheidende 4:2 fiel bei Kaufbeurer Überzahl. Benjamin Hüfner musste in die Kühlbox, kurz darauf fand Branden Gracel Blomqvist und der Kaufbeurer Topscorer erzielte das 4:2 (50.). Die Steelers gingen in der Schlussphase volles Risiko. 2:55 Minuten vor Spielende nahm Trainer Hugo Boisvert eine Auszeit und Goalie Martinovic vom Eis. Benjamin Zientek traf noch zum 3:4 (59.), in den letzten nervenaufreibenden Sekunden verpassten aber sowohl die Joker auf das leere Tor die Entscheidung wie auch die Steelers den Ausgleich. „Es ist eine sehr bittere Niederlage für uns. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren“, sagte Boisvert nach der Partie.