Eishockey Boisvert gewinnt sein erstes Derby mit Bietigheim

Von Jan Simecek

Was man selbst beim 6:3-Heimsieg gegen Bad Tölz am Freitag nicht so recht glauben mochte: Die Bietigheim Steelers haben das Eishockeyspielen nicht verlernt. Das stellten sie beim 5:3-Derbysieg in Heilbronn eindrucksvoll unter Beweis. Bei besserer Chancenverwertung hätte das Ergebnis sogar noch deutlicher ausfallen können. Die Personalsorgen des DEL2-Meisters werden allerdings nicht kleiner.

„Wir waren von Anfang an da, kämpferisch und aggressiv. Ich bin sehr zufrieden“, lobte Steelers-Trainer Hugo Boisvert das Team nach dem ersten gemeinsamen Derby. Schon in der ersten Hälfte des ersten Drittels hatte der zuletzt doch wenig überzeugende Titelverteidiger eindeutig das Heft in der Hand. Diese Überlegenheit wurde dann in den zweiten zehn Minuten des ersten Abschnitts auch mit Zählbarem untermauert. In der zwölften Minute schaute Norman Hauner noch, ob er besser zum mitgelaufenen Frederik Cabana abspielen sollte, entschied sich dann aber dafür, die Hartgummischeibe selbst in den Winkel zu zimmern.

Gut vier Minuten später gewann Matt McKnight ein Bully in der gegnerischen Zone und war am Ende auch noch selbst Abnehmer, nachdem Benjamin Hüfner mit dem Puck das Heilbronner Tor umrundet und den Bietigheimer Goldhelm am langen Pfosten gesehen hatte. McKnight konnte sein Glück zunächst gar nicht fassen, jubelte erst mit Verzögerung.

Heilbronn hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es 4:0 oder 5:0 nach den ersten 20 Minuten gestanden hätte. In der Offensive fanden die Falken so gut wie nicht statt – oder wie es Boisvert ausdrückte: sein Team stand stabil. Die Steelers ließen wiederum zumindest zwei Hundertprozentige liegen. Rene Schoofs, zu dem Zeitpunkt noch als Verteidiger auf dem Eis, zielte nach Querpass von Zientek knapp vorbei, Yannick Wenzel traf mit einem Hammer die Latte.

Der Schwung des ersten Abschnitts wurde aber ganz gut mit in die zweiten 20 Minuten genommen. Nach dreieinhalb Minuten erhöhte Alexander Preibisch auf 3:0, nachdem McKnight und Marcus Sommerfeld jeweils die Scheibe gerade noch so zum Mitspieler gestochert bekommen hatten. Und in der 36. Minute versenkte Willie Corrin seinen eigenen Nachschuss, nachdem Max Lukes mit einem Alleingang über links exzellent vorbereitet hatte.

Doch mit dem 4:0 schien so ein wenig die Luft raus. Die Aktionen wurden unkonzentrierter, und es gab die erste Strafe, die die bis dahin kaum stattfindenden Gastgeber schon nach 34 Sekunden eiskalt ausnutzten. Die Konzentration kam dadurch aber nicht zurück, und nur 14 Sekunden später bekam man die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone vor Sinisa Martinovic. Markus Eberhardt staubte eiskalt ab.

Heilbronn war schlagartig im Spiel zurück, doch die Steelers schafften es nun wieder, ihre Defensive zu stabilisieren. Als dann nach sechs Minuten Sommerfeld nach einem ziemlich dummen wie unnötigen Beinstellen an der Bande auf die Strafbank musste, drohte es erneut gefährlich zu werden. Doch die eigentlich mit recht schnellen Spielern gesegneten Falken hatten nicht mit dem Turbo von „Speedy“ Preibisch gerechnet. Der überlief zwei Heilbronner und ließ Mirko Pantkowski in Unterzahl keine Chance (47.). „Das war der Schlüssel zum Sieg“, freute sich Boisvert über die gelungene Einzelaktion. Denn die Gastgeber kamen zwar noch zu ein paar ganz dicken Chancen, von denen Max Prommersberger eine nur durch ein Foul unterbinden konnte, aber mehr als das 3:5 durch Justin Kirsch, als Prommersberger auf der Strafbank saß, gelang nicht mehr.

Den Sieg erkauften sich die Steelers allerdings teuer. Nach dem zweiten Drittel musste Cabana mit einer Armverletzung zum Röntgen ins Krankenhaus. Fortan spielte Boisvert mit nur noch fünf Verteidigern, Schoofs rückte als neunter Stürmer nach vorne. Neben Cabana vergrößert aktuell auch Keeper Ilya Sharipov das Lazarett. Nach seinem Zusammenprall gegen Tölz soll eine Untersuchung am Montag Aufschluss über seinen Zustand bringen. In Heilbronn war Roman Steiger als zweiter Goalie im Team mit dabei.