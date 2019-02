Frauenhandball Bönnigheimer Gegner fehlt die Spielpraxis

Bönnigheim / rb

In der Baden-Württemberg-Oberliga treten die Handballerinnen des TSV Bönnigheim an diesem Samstag beim Tabellensiebten SG Heidelsheim/Helmsheim an. Die Begegnung findet um 19.30 Uhr in Bruchsal (Sporthalle beim Hallenbad) statt. Der Gastgeber hat in diesem Jahr noch kein Spiel ausgetragen, und das könnte den Bönnigheimerinnen, die schon zwei Partien gespielt haben, zugutekommen. Vor dem Jahreswechsel wartete Heidelsheim/Helmsheim mit einem 23:22-Heimsieg gegen das Spitzenteam aus Leinfelden auf.

Trotz einer größeren Anzahl von Verletzten hat Stefan Martin nach der Heimniederlage gegen Neuling Steißlingen Moral und Kampfgeist der TSV-Spielerinnen hervorgehoben. „Nach der über weite Strecken positiven Reaktion muss die Mannschaft jetzt zeigen, dass sie auch über die 60 Minuten die Leistung bringen kann“, sagt der Trainer. Die personellen Voraussetzungen haben sich nur wenig verbessert. Während Alice Vilara-Heipl wieder dabei ist, fehlen Alkje Ziegler und Caro Krieg. Dafür gibt es Hoffnung auf einen Einsatz von Sina Häberlen.

Betrachtet man die Tabellensituation der Bönnigheimerinnen, so sind bis zum Vorletzten Allensbach nur drei Minuspunkte Differenz. Je nach Anzahl der Absteiger sieht die Lage noch bedrohlicher aus. Weil aber noch vier Partien gegen Mannschaften auf unteren Tabellenplätzen auszutragen sind, blühen dem TSV mehrere Endspiele um den Klassenerhalt.