Frauenhandball Bönnigheim will in Allensbach punkten

Bönnigheim will in Allensbach punkten

Bönnigheim / bz

An diesem Sonntag reisen die Handball-Frauen des TSV Bönnigheim zum SV Allensbach 2, der momentan den elften Tabellenplatz in der Oberliga Baden-Württembergbelegt. Spielbeginn in Allensbach ist um 16.30 Uhr.

Es ist immer ein kleines Lotteriespiel, in welcher Besetzung die zweite Mannschaft aus Allensbach in die Partie gehen kann. Die Chance, dass Spielerinnen aus der ersten Mannschaft, die in der dritten Liga spielt, zum Einsatz kommen, ist vor heimischer Kulisse eher wahrscheinlich. Zudem spielt die erste Garnitur bereits am Samstag, was die Chancen erhöht.

Trainer Stefan Martin blickt deshalb auch keinem einfachen Spiel entgegen. „Gerade nach dem Derbysieg am Wochenende ist die Aufgabe in Allensbach eine ganz schwere. Hier muss die Mannschaft denselben Siegeswillen an den Tag legen, da es dort sonst nichts zu holen gibt“, sagt der Bönnigheimer Trainer. Der Sieg gegen die SG Schozach-Bottwartal bringt den Bönnigheimerinnen nur dann so richtig was, wenn sie auch in Allensbach Punkte holen. Wichtig wird sein, dass sie auch auswärts vor wenigen Fans wieder die gleiche mentale Stärke abrufen. Allerdings konnte der TSV, so lange er der Oberliga Baden-Württemberg angehört, noch kein Spiel in Allensbach gewinnen.

Die Südbadenerinnen sind jedoch am vorletzten Spieltag zuhause gewaltig unter die Räder gekommen. Gegen den Aufsteiger aus Leinfelden gab es eine gehörige 22:41-Klatsche. Man darf gespannt sein, wie sich die Gastgeber nach ihrem freien Wochenende davon erholt haben. Nur einen Heimsieg gegen die noch sieglose SG Nussloch konnten sie bisher in der Sporthalle Riesenberg verbuchen. Mit 4:8 Punkten aus sechs absolvierten Spielen stehen die Allensbacherinnen deutlich hinter Bönnigheim.