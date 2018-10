Handball Bönnigheim noch ohne Punkt

Bönnigheim / Diettmar Zäh

Drei Spiele - null Punkte. Bönnigheim muss weiter auf den ersten Erfolg in der neuen Saison warten. Eine erneut mangelnde Chancenverwertung mit nur 22 Treffern, gepaart mit einer Menge technischer Fehler kostete die Landesliga-Handballer des TSV Bönnigheim den herbei gesehnten Heimsieg. Es war eine vermeidbare 22:24 - Niederlage, doch letztlich machte es der TSV Schmiden 2 in einem schwachen Spiel einen Tick besser und entführte auch dank seines achtfachen Torschützen Fabian Flender etwas glücklich beide Punkte.

Bönnigheims Trainer Sven Kaiser fand klare Worte: „Nach der guten Leistung in Ditzingen haben wir heute wieder deutlich unter unseren Möglichkeiten gespielt und unser Potential nicht abgerufen. So ein Spiel muss du zuhause ohne Wenn und Aber gewinnen. Das ist so bitter“, sagte Kaiser.

Dabei war die Bereitschaft in der Abwehr durchaus zu sehen, doch fehlte im Angriff das Selbstvertrauen sowie die letzte Überzeugung und der Wille etwas reißen zu wollen. Auch von der Bank kamen nicht ausreichend neue Impulse, um die Begegnung erfolgreich zu gestalten. Das Spiel der Bönnigheimer wirkte phasenweise lethargisch.

Schwacher Start der Gastgeber

Die Gastgeber fanden nur schwer in die Partie. Zu behäbig agierten sie zunächst gegen die aggressiven Schmidener, die folgerichtig nach etwas mehr als fünf Minuten mit 4:1 vorne lagen. Doch weiter absetzen konnten sich die Gäste, weil sich auch bei ihnen immer wieder leichte Fehler einschlichen. Jaron May schaffte beim 5:5 (10.) den Ausgleich, und wenig später ging der TSV durch Dominic Zähs Siebenmeter – Tor sogar erstmals mit zwei Toren in Führung (9:7). Tobias Daub verpasste dann freistehend auf 12:9 zu stellen, so dass die Hausherren im Gegenzug den 11:10 – Halbzeitstand schlucken mussten.

Nach dem Wechsel drehten die Schmidener richtig auf, die nun bis zum 13:15 ihre Tore im Minutentakt erzielten. Die Bönnigheimer liefen nur noch hinterher, und ließen vorne zu viele Bälle liegen, unter anderem scheiterten Zäh und Benedikt Qual von der Siebenmeter-Linie an Schmidens starkem Torhüter Michael Frisch. Und in der Abwehr bekamen sie Fabian Flender , der sechs seiner acht Tore nach der Pause erzielte, überhaupt nicht in den Griff.

Aufbäumen kommt zu spät

Die Gastgeber zeigten am Ende zwar eine engagierte Leistung, doch näher als auf ein Tor kamen sie bis zum Ende des Spiels nicht mehr heran. Die letzte Durchschlagskraft fehlte gegen einen alles andere als fehlerfreien und unschlagbar scheinenden Gegner. So hieß es am Ende 22:24. Am Samstag (18 Uhr) muss der Tabellenletzte nun zum VfL Waiblingen 2.

TSV Bönnigheim: Schelling, Nicht - Qual (1), Daub (1), Mathias Hepperle (2), Jonas May, Jaron May (5), Schuster, Track (4), Zäh (5/3), Stierl, Zundel, Böer (3), Strapko (1).