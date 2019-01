Frauenhandball Bönnigheim kassiert Heimpleite

Bönnigheim / az

Im Hinspiel der Oberliga Baden-Württemberg vor vier Wochen hatte der TSV Bönnigheim gegen Mannheim noch überzeugt und mit 29:26 gewonnen. An diese Leistung wollten die Bönnigheimerinnen nun zuhause anknüpfen. Doch nach dem Ausfall der Rückraum-Stützen Alkje Ziegler und Sina Häberlen lief es überhaupt nicht und der TSV unterlag mit 18:31. Daran änderte auch das Debüt von Elena Kübler im TSV-Trikot nichts.

Durch ein schönes Anspiel an den Kreis und Tore aus dem Rückraum fanden die Gastgeberinnen gut ins Spiel und führten schnell mit 3:1. In den folgenden Minuten prägte aber eine schwache Chancenverwertung das Spiel des TSV. Durch eine konsequente Abwehr hielt sich Bönnigheim jedoch im Spiel. Mit 9:9 ging es in die Pause.

Vom Vorhaben, die Chancen besser zu nutzen, konnte dann zu Beginn der zweiten Hälfte nicht die Rede sein. Bis zur 45. Minute gelangen lediglich vier weitere Treffer. Mannheim zog in dieser Phase auf 19:13 davon. Dadurch wurde Trainer Stefan Martin gezwungen, seine dritte Auszeit zu nehmen, um sein Team wieder wach zu rütteln. Die technischen Fehler nahmen trotzdem zu, sodass die Mannheimerinnen die Heimmannschaft mit Kontern geradezu überrannten. Bönnigheim wehrte sich nicht mehr und mussten sich am Ende mit 18:31 geschlagen geben.

TSV Bönnigheim: Schuch, Altmann; Zäh (2), Bauer, Hafendörfer (1), Ullrich, Rupertus (2), Zerweck (4), Graner (5/3), Hildenbrand, Krieg (2), Kübler (1), Vilara-Heipl (1), Swantje Ziegler.