Dass beim Hochwerfen das Fangen nicht garantiert ist, kennt jeder Sportler. Wenn Band oder Keulen aber ausgerechnet beim Deutschland-Cup der Synchrongymnastinnen zu Boden fallen, ist das besonders ärgerlich. „Aber das passiert jedem“, sagt Karin Geske. Die Übungsleiterin des TV Sersheim und Kampfrichterin sieht kleine Missgeschicke wesentlich entspannter als die Athletinnen.

In der Sport- und Kulturhalle Sersheim müssen die 102 Teilnehmerinnen am Deutschland-Cup ihre anspruchsvollen Übungen vor den strengen Augen von insgesamt 30 Kampfrichtern zeigen. Da bleibt kein Fehler unentdeckt, und obendrein sind die ganz genau vorgeschriebenen Abläufe auch noch im Zweierteam synchron zu zeigen. Hundert und mehr Möglichkeiten also, während des kurzen Auftritts Abzüge zu kassieren. „Es waren viele sehr gute Leistungen dabei“, fasst Geske zusammen. Sie kennt diesen Sport seit vielen Jahren und weiß, dass niemand fehlerlos bleibt. „Jede Gymnastin hat bestimmte Stellen im Ablauf, an denen sie unsicher ist. Aber wenn sie sich darauf besonders konzentriert, passiert es genau in dem Moment wieder. Und das passiert allen – den Größeren ebenso wie den Jüngeren.“

Alle bauen kleine Fehler ein

So normal es ist, dass es kleine Fehler bei den Übungen gibt, so nervös werden manche Athletinnen dabei. „Vor allem die erfahreneren Gymnastinnen merken es sofort, wenn Fehler passieren“, weiß Geske. Doch das sei überhaupt kein Grund, nervös zu werden oder deshalb den Rest der Aufgabe zu schmeißen. Denn bei allem Drang nach Perfektion ist am Ende die Frage, bei welchem Paar es nur marginale Fehler gab und wo sie etwas größer ausgefallen sind. Selbst bei Isabel und Sophia Kistermann, die in der P8/P9 die Konkurrenz mit großem Vorsprung für sich entschieden, war ein Haar in der Suppe zu finden. „Sie hatten einen kleinen Fehler mit dem Band“, berichtet Geske. „Aber fast vier Punkte Vorsprung – das war gigantisch.“

Die beiden Gymnastinnen vom DJK Ebingen gewannen mit großem Abstand von 47,100 gegenüber 43,200 für die Zweitplatzierten Jule und Nena Schumann vom TV Kork. Vor allem Isabel Kistermann war in der Sersheimer Halle größte Aufmerksamkeit sicher. „Sie studiert in Ludwigsburg und ist bei uns in Sersheim im GymTa- und im Ligateam dabei“, verrät Geske. „Darum haben wir uns auch sehr gefreut, dass die beiden die Erwartungen erfüllt haben.“

Während die Ebingerinnen in der Schwierigkeitsstufe P8/P9 ganz an der Spitze waren, sind den Sersheimerinnen Podestplätze bei der Siegerehrung verwehrt geblieben. „Ich persönlich bin zufrieden mit den Leistungen“, sagt Geske. „Einige Mädels sind ein bisschen enttäuscht. Vor allem Ramona Wagner und Anja Rau, die im Vorjahr Dritter waren.“ Jetzt landeten sie in der P6/P7 auf Rang fünf. Vierter wurden Noemi Pohlmann und Hanna Wilhelm, die somit die beste Platzierung für den gastgebenden Verein holten.

Um die Leistungen ins Verhältnis zu setzen, verweist Karin Geske darauf, dass es ja nicht ein x-beliebiger Wettbewerb war, sondern der Deutschland-Cup. „Vierbester in Deutschland zu sein, das ist doch was“, sagt sie. „Es ist sogar toll, unter die besten 15 zu kommen, wenn 36 Paare an den Start gehen.“ Hauptsache, nicht Letzter zu werden, hatte sie ihren Teams vor dem Wettkampf mit auf den Weg gegeben. Alina Scharnow und Sarah Scheffel kamen in der P6/P7 auf Rang 20, Alina Lorbeer und Mia Scharnow auf Rang 31.