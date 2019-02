Tischtennis Bitterer Rückschlag im Regionalliga-Titelkampf

Bietigheim-Bissingen / mg

„Es ist mega enttäuschend für uns, dass wir uns so quasi aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden. Die Ausfälle vor allem von Pedro Osiro Shinohara aber auch Tom Mayer waren heute für uns nicht zu kompensieren“, zeigt sich Coach Andreas Kienle niedergeschlagen nach der bitteren 6:9-Niederlage des TTC Bietigheim-Bissingen gegen die Spvgg Gröningen-Satteldorf. „Trotz allem war heute der Sieg drin, aber wir haben drei entscheidende Spiele allesamt hauchdünn im Entscheidungssatz verloren.“

Rath debütiert in Regionalliga

Zwei dieser drei entscheidenden Niederlagen setzte es gleich zu Beginn. So unterlagen Oliver Herbrik/Michael Engelhardt im wichtigen Dreierdoppel der Satteldorfer Paarung Tobias Tran/Moritz Kouril mit 14:16 im Entscheidungssatz. Zuvor hatten Mats Sandell/Pekka Pelz ihre Kontrahenten Heiko Bärwald/Christian Hellenschmidt in vier Sätzen bezwungen, während Nick Rütter/Levin Rath sich in drei Durchgängen Gabriel Stephan/Manuel Mangold geschlagen geben mussten. Sandell glich mit einem 3:0 gegen Mangold zum 2:2 aus, ehe die Gäste durch ein 3:1 von Stephan gegen Pelz erneut in Führung gingen. Dem erneuten Ausgleich von Rütter gegen Tran folgte die zweite unglückliche Niederlage von Herbrik mit 9:11 gegen Bärwald im fünften Durchgang. Ein 3:1 von Engelhardt gegen Hellenschmidt brachte den letztmaligen Ausgleich in der Partie. Rath zeigte bei seinem Regionalliga-Debüt gegen Kouril eine solide Leistung, konnte aber am Ende die Viersatzniederlage nicht abwenden. So gingen die Bietigheimer mit einem 4:5 Rückstand in die Halbzeit.

Schwede Sandell entgleitet Spiel

Spitzenspieler Sandell, der im Hinrundenspiel Stephan noch mit 3:1 geschlagen hatte, glitt die Partie diesmal nach gewonnenem ersten Satz aus der Hand. Bietigheims Schwede gab die folgenden drei Durchgänge mit 11:13, 9:11 und 12:14 knapp ab. Als auch noch Pelz das Match gegen Mangold mit 10:12 im Entscheidungssatz verlor, war die Vorentscheidung zugunsten der Gäste aus dem Hohenlohischen gefallen. Erst recht nach dem 1:3 von Rütter gegen Bärwald zum 4:8-Zwischenstand. Zwar verkürzten die Bietigheimer mit zwei Siegen von Herbrik gegen Tran (3:1) und Engelhardt gegen Kouril (3:2) auf 6:8. Doch Rath schien im finalen Einzel mehr mit seinen Nerven zu kämpfen als mit seinem Gegner Hellenschmidt – er unterlag nach vier Sätzen. So stand nach knapp vier Stunden Spielzeit ein 6:9 aus TTC-Sicht.

„Natürlich war das ein herber Rückschlag im Kampf um den Titel, aber man muss dem Team dennoch ein Lob aussprechen. Die Spieler haben alles gegeben. Es ist keinem ein Vorwurf zu machen“, sagte Kienle. Weiter geht’s für den nun Tabellendritten aus Bietigheim-Bissingen am Samstag mit dem Verfolgerduell beim Tabellenzweiten aus Kuppingen. Dabei wird wie gehabt Shinohara fehlen, der erneut für das Schweizer Nationalteam bei den Swedish Open aufschlägt.