Fußball Bissingen ist mit Kopf nicht bei der Sache

Achern / Von Jan Simecek

„Eine herbe Enttäuschung“ erlebte der FSV 08 Bissingen in den Worten von Sportdirektor Oliver Dense beim Gastspiel in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg beim SV Oberachern. Durch eine 0:3-Pleite – die höchste Niederlage der laufenden Saison – verpasste das Team von Alfonso Garcia den Sprung an die Tabellenspitze und rutschte sogar auf Rang drei ab.

„Es war überraschend, wie die Mannschaft mit dem Spiel umgegangen ist. Eigentlich haben wir uns die ganze Woche darauf vorbereitet und wussten, was auf uns zukommt“, berichtet Dense. So richtig im Kopf angekommen war das aber wohl nicht. „Wir hätten eigentlich nach 25 Minuten wieder heimfahren können. Das Zweikampfverhalten war absolut nicht in Ordnung“, so Dense weiter. Er monierte aber auch die Leistung des Unparteiischen Sascha Kief (Reilingen). Etwa bei der Elfmeter-Entscheidung, die schon nach sechs Minuten zum 1:0 führte. Er kritisierte diese Entscheidung deshalb, weil wenig später bei Marius Kunde in einer ähnlichen Szene die Pfeife stumm blieb. „Eigentlich hätte ich beide nicht gepfiffen“, sagte Dense.

Bissingen hätte da schon führen können. Vielleicht wäre dann alles ganz anders gelaufen. In der vierten Minute war Patrick Milchraum über links durch, schob den Ball aber am kurzen Eck vorbei. Das Genick brach den Nullachtern wohl das 2:0. Aus 35 Metern überwand Keven Feger Moritz Welz, der für den verletzten Sven Burkhardt zwischen den Pfosten stand (19.). Ein Tor der Kategorie „Tor des Monats“, genau in den Winkel.

Wenn es noch etwas bedurfte, um die Garcia-Truppe endgültig aus der Bahn zu werfen, dann war es ein zweifelhafter Freistoß, den in der 26. Minute Demarveay Sheron zum 3.0 verwandelte. „Am Schiedsrichter lag es aber nicht. Wir sind selbst schuld“, nahm Sportdirektor Dense sein Team in die Pflicht.

Nach drei Wechseln und deutlichen Worten in der Pause erspielte sich Bissingen in der zweiten Hälfte immerhin zahlreiche Torchancen, von denen allerdings keine einzige konsequent genutzt wurde. „Wir waren stets bemüht“, stellte Dense seinem Team eine schlechte Note aus.

FSV 08 Bissingen: Welz; Macorig, Reich, Toth (46. Gleißner), Buck (46. Hemmerich), Williams, Kunde (85. Rienhardt), Schmiedel, Götz (46. Lindner), Ngo, Milchraum.