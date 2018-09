Fußball Bissingen II und Croatia in Torlaune

Ludwigsburg / Simon David

Mit einem 5:0 bei der Spvgg 07 Ludwigsburg hat der NK Croatia Bietigheim Platz zwei in der Bezirksliga gefestigt. Bereits in der dritten Minute brachte Kresimir Trepsic die Bietigheimer in Führung. Mario Teutsch (34.) und Muhamed Baj­rami (42.) erhöhten auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel trafen Teutsch (54.) und Josip Ivandic (87.) für den Vizemeister. „Von Ludwigsburg kam so gut wie gar nichts. Wir haben aber auch nichts zugelassen“, lobte NK-Trainer George Carter seine Elf. Mit 30 Toren aus sieben Spielen stellt Croatia den besten Angriff der Liga.

Riexinger „Kollektivversagen“

Nichts zu bestellen hatte dagegen die SGM Riexingen bei Tabellenführer SV Kornwestheim. Beim 0:5 kassierte sie alle Treffer in Durchgang eins. „In der ersten Halbzeit war es ein Kollektivversagen meiner Mannschaft. Danach ging es nur noch um Schadensbegrenzung“, sagte Trainer Karl Macionczyk. Immerhin die gelang. Die Tore für Kornwestheim erzielten Nico Schürmann (10./31.), Marco Reichert (12./41.) und Gianluca Calaciura (44.).

Einen 9:2-Kantersieg feierte der FSV 08 Bissingen II zu Hause gegen den FC Marbach. Von Beginn an dominierten die Bissinger das Duell. Marco Rienhardt hatte die Bissinger in Führung gebracht. Noch vor der Pause kamen die Gäste aber zum Ausgleich. Nach Wiederanspiel erhöhten Marcel Willberg, Rienhardt und Vasilios Tsouloulis auf 4:1. Das 4:2 der Gäste hatte keine Relevanz. Willberg, Tsouloulis und Rienhardt mit zwei weiteren Treffern sorgten für den 9:2-Endstand. „Wir haben Vollgas gegeben und nicht nachgelassen. Es gab keine Situation, in der nicht klar war, dass wir dieses Spiel gewinnen würden“, sagte Trainer Adam Adamos.

Eine 2:3-Niederlage gegen das bisherige Schlusslicht TSV Heimsheim kassierte der FV Löchgau II. Lukas Blessing schoss die Löchgauer in Front (25.). Zehn Minuten später nutzte Christian Ralevski einen Fehler von FVL-Keeper Simon Kretschmer, der dem Angreifer den Ball quasi direkt vor die Füße legte, zum 1:1. Kurz vor der Pause brachte Niman Salijaj die Gastgeber per Strafstoß aber wieder mit 2:1 in Führung. Zwei weitere Patzer kosteten den Roten dann aber in der zweiten Halbzeit den Sieg. Ein unnötiges Foul im Strafraum hatte einen Foulelfmeter für Heimsheim zur Folge, den Ralevski verwandelte (64.). In der 81. Minute nutzte Yasin Sahin eine Unstimmigkeit in der Löchgauer Hintermannschaft zum 2:3. „Mit einem Sieg hätten wir wieder Anschluss nach oben gefunden. So stecken wir jetzt aber unten drin“, ärgerte sich FVL-Coach Marco Grausam.