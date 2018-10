Schwimmen Bietigheimer DLRG wird Vizemeister

Leipzig / bh

Rund 1200 Athleten aus dem gesamten Bundesgebiet trafen sich in Leipzig zu den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen. 30 Rettungssportler aus Bietigheim-Bissingen waren mittendrin statt nur dabei. Die DLRG Bietigheim-Bissingen hatte sich mit sechs Mannschaften und sechs Einzelschwimmern qualifiziert.

Zwei Weltrekorde und sieben deutsche Rekorde unterstrichen das hohe Niveau dieser Meisterschaften. Mit insgesamt sechs Medaillengewinnen und weiteren guten Ergebnissen sorgten die Bietigheimer Rettungssportler für ordentlich Furore bei den Wettbewerben.

Überragend war das Abschneiden von Jakob Markowski, der bei den Männern Vizemeister wurde. Er musste nur den mehrfachen Weltmeister Danny Wieck vorbei lassen. Weitere Medaillen kamen in den Disziplinwertungen dazu. Beim 200-Meter-Hindernisschwimmen und beim Retten einer Puppe über 50 Meter belegte er den zweiten Platz. Mit der Bronzemedaille im kombinierten Retten über 100 Meter holte er seine vierte Medaille.

Der Wettkampf der Altersklasse (AK 15/16) männlich war nichts für schwache Nerven. Bis zum letzten Wettbewerb, der 4x50-Meter-Hindernisstaffel, waren die Chancen auf Gold für die Teams aus Luckenwalde, Gütersloh, Göppingen sowie Yannick Wolf, Thilo Hanso, Marvin Langjahr, Denis Huseinbasic und Jan Berner offen. Bietigheim schlug knapp hinter Luckenwalde an und wurde Zweiter. Die Schülerinnen (AK 12) mit Emelie Leicht, Eileen Berner, Sia Speer und Anja Fehnl erreichten Platz 17. Anna Nachtigall, Lilli Gröger, Salome Schott, Ida Thiele, Celine Wolf kamen in der AK 13/14 weiblich auf den elften Platz unter 24 Teams.

Das Frauenteam mit Eva Mayer-Amhof, Alexandra Stenzel, Steffi Adam, Nina Hanisch und Carla Wolf schwamm einen neuen württembergischen Rekord in der 4x50-Meter-Rettungsstaffel und holte am Ende den siebten Platz. Den elften Rang erreichten Lilian Velija, Sophia Essig, Amy Speer, Sophia Essig und Maren Betz (AK17/18). Robin Laiss, Lukas Manka, Felix Blumberg, Jason Peter und Thies Baier kamen in der gleichen Altersklasse nur auf Rang 24.

Bei den Einzelwettbewerben am zweiten Wettkampftag erreichte Sia Speer Platz 23 in der AK 12. Wie am Vortag lieferte Velija eine überragende Leistung ab und holte sich im Einzel den sechsten Platz. Thilo Hanso errang Silber im 100-Meter-Retten und insgesamt die Bronzemedaille. Yannick Wolf komplettierte mit Rang 26 das überragende Abschneiden in dieser Altersklasse. Alexandra Stenzel, seit Jahren die Abonnementsmeisterin in Württemberg landete auf Platz 24.