Tischtennis Bietigheimer Angriff auf die Tabellenspitze

Bietigheim-Bissingen / mag

Mit einem weiteren Doppelspieltag geht es für die Tischtennis-Männer des TTC Bietigheim-Bissingen in der Regionalliga weiter. Zunächst ist an diesem Samstag (19 Uhr) der TTC Werden zu Gast in der Untermberger Sporthalle, ehe am Sonntag (12.30 Uhr) das Gastspiel beim 1. FSV Mainz 05 II ansteht. „Wir wollen mit zwei Siegen die Tabellenspitze erklimmen. Wir haben bisher gezeigt, dass wir mehr als nur ein Abstiegskandidat sind und wollen die Gunst der Stunde nutzen, um ganz nach oben zu springen“, sagt TTC-Spitzenspieler Mats Sandell, der aber relativiert: „Wir wissen auch, dass es keine Selbstläufer werden. Für uns ist jedes Spiel eine enorme Herausforderung.“

Der TTC Wehrden tritt mit Patrik Juhasz und Christopher Simonis im Spitzenpaarkreuz an. Ihnen folgen Oliver Keiling, Lukas Kurfer, Arnoldas Domeika und Jan-Philipp Becker. „Sie mussten bisher auf ihre Nummer zwei, Ivan Proano, verzichten. Das ist natürlich für sie eine klare Schwächung. Ist er dabei, sind sie eine Topmannschaft“, stellt TTC-Coach Andreas Kienle fest.

Gute Erinnerungen

Tags darauf geht es dann nach Mainz, in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz und an den Ort an dem der TTC in der vergangenen Saison den Klassenerhalt sichern konnte. „Wir haben sehr gute Erinnerungen an Mainz und wissen, wie wir dort gewinnen können. Das wollen wir wiederholen“, sagt Sandell. Auch die Mainzer mussten bisher auf ihre Nummer zwei, Nikhil Kumar, verzichten. So bildeten bisher Luka Mladenovic, Dennis Müller, Bing Li, Karim El-Hakem und Bentas Skirmantas das Topsextett der Rheinland-Pfälzer. „Auch diese sechs sind eine enorme Herausforderung für mein Team. Wir werden sehen mit welcher Mannschaft sie schlussendlich antreten“, gibt sich Kienle neugierig.

Dagegen ist das TTC-Sextett gesetzt. Sandell wird mit Pekka Pelz die Toppositionen begleiten. Ihnen folgen Pedro Osiro Shinohara und Tom Mayer im mittleren Paarkreuz. Der bisher in den Einzeln noch ungeschlagene Nick Rütter und Michael Engelhardt vervollständigen das Team. „Wir sind sehr fokussiert und lassen uns von Tabellenständen nicht blenden. Wir wissen, wie schwierig beide Spiele werden“, sagt Rütter vor dem letzten Doppelspieltag der Vorrunde. „Gegen Wehrden hoffen wir natürlich wieder auf die Unterstützung unseres Publikums. Es kann ein entscheidender Faktor sein. Das hat man gegen Kuppingen im letzten Heimspiel gesehen“, appelliert Rütter an die Fans.