Eishockey Bietigheim macht das Spiel, Deggendorf die Tore

Am 41 / Simon David

Spieltag der DEL2 kassierten die Bietigheim Steelers eine 0:2- Niederlage beim bisherigen Schlusslicht Deggendorfer SC. Damit verlor das Team von Coach Hugo Boisvert bereits das zweite Spiel binnen drei Tagen.

Von Beginn an bestimmten die Steelers das Spielgeschehen. Mit hohem Tempo kamen sie ein ums andere Mal vor das Tor der Gastgeber, agierten jedoch ein ums andere Mal zu hastig. Die Deggendorfer, die zuletzt mit einem 4:0 gegen den Tabellenzweiten Lausitzer Füchse überraschten, verlagerten sich aufs Konterspiel. Der Plan der Gastgeber, so lange wie möglich ohne Gegentreffer zu bleiben, ging voll auf. Denn obwohl die Bietigheimer das gegnerische Tor bestürmten, wollte es im ersten Drittel nicht mit einem Treffer klappen. Auch eine Überzahl konnten die Bietigheimer nicht nutzen. In der achten Minute wäre dann beinahe der Deggendorfer SC in Führung gegangen. Nico Wolfgramm traf jedoch nur den Innenpfosten. Steelers-Keeper Ilya Sharipov, der ansonsten alle Schüsse sicher parierte, wäre hier ohne Chance gewesen. Mit einem 0:0 ging es in die erste Pause.

Auch im Mitteldrittel waren die Bietigheimer spielerisch überlegen, doch ließen sie auch weiterhin die letzte Konsequenz im Angriff vermissen. Mit bis zu vier Spielern bestürmten die Steelers das Deggendorfer Tor, doch ohne Erfolg. Das Schlusslicht aus Deggendorf zeigte eine starke Abwehrleistung und kam wiederholt zu guten Kontermöglichkeiten. In der 29. Minute führte einer dieser Konter zum 1:0 für den DSC, als Sharipov den Schuss von Dani Bindels nicht unter Kontrolle bekam und Wolfgramm den Puck im Nachschuss über die Linie drückte. In dieser Phase hatten die Gastgeber mehr vom Spiel. Anders als in den ersten 20 Minuten gaben sie im Mitteldrittel mehr Schüsse aufs gegnerische Tor ab als die Bietigheimer. Ein weiterer Treffer wollte dem DSC trotz Drangphase aber nicht gelingen. Erst in der Schlussphase des Drittels nahmen die Steelers das Heft des Handelns wieder in die Hand, mussten aber zwei Minuten in Unterzahl agieren, als Shawn Weller wegen eines unerlaubten Körperangriffs auf die Bank verbannt wurde. Allen Bemühungen zum Trotz wollte der Ausgleich zunächst nicht gelingen. So ging es mit dem 1:0 für den DSC in die letzte Pause.

Auch im Schlussdurchgang machten die Steelers viel Druck, scheiterten aber ein ums andere Mal an DSC-Keeper Cody Brenner. In der 44. Minute erhöhte Alex Roach mit einem Schuss aus dem Handgelenk auf 2:0. Kurz darauf hatte der Torschütze eine weitere gute Chance, die Sharipov jedoch parieren konnte. Alle Versuche der Bietigheimer, den Anschluss zu schaffen, blieben erfolglos. Auch im Schlussdurchgang konnten die Bietigheimer keinen Nutzen aus einem Überzahlspiel ziehen. Zwar drängten sie bis zuletzt auf einen Treffer, doch wirkten sie am Ende recht zermürbt. Die letzten Pässe kamen oft nicht mehr bei den Mitspielern an, sondern landeten beim Gegner oder bei Torhüter Brenner. Letztlich blieb es beim 2:0. Für die Mannschaft und die etwa 100 mitgereisten Bietigheimer Fans endete die Begegnung damit enttäuschend.