Rettungssport Bietigheim holt Schwabencup

Bietigheim-Bissingen / bh

Fast 70 Teams, darunter eine Frauenmannschaft aus Zürich, nahmen am 23. Internationalen Mini- und Schwabencup der DLRG Bietigheim-Bissingen teil. Im Minicup verpassten die Gastgeber knapp den Sieg, im Schwabencup verteidigten sie ihren Titel.

Den Minicup holten sich die starken Malscher vor Bietigheim-Bissingen. Den Schwabencup verteidigten die Bietigheimer vor Göppingen. Während es beim Minicup mit Sigmaringen (AK10 weiblich), Bepo Göppingen (AK12 weiblich), Malsch (AK12 männlich), Bietigheim-Bissingen (13/14 weiblich) und Durlach (AK13/14 männlich) fünf verschiedene Sieger in den Altersklassen gab, teilten sich beim Schwabencup Göppingen (AK15/16 männlich, AK 17/18 weiblich und männlich), sowie die DLRG Bietigheim-Bissingen (AK15/16 weiblich, Damen und Herren) mit jeweils drei Titeln die Pokale.

Beim Minicup hatte die DLRG Bietigheim-Bissingen in der Altersklasse 10 und 12 viele Debütanten am Start. Die Teams lieferten dennoch durchweg gute Leistungen ab und erreichten ordentliche Platzierungen. Die AK 10 weiblich landete auf dem zweiten Platz, die Mädchen der AK 12 belegten den sechsten Rang, die drei Schülerteams kamen auf die Ränge acht, elf und zwölf. Die Bietigheimer Mädchen in der AK 13/14 weiblich gingen als amtierende Württembergische Meisterinnen an den Start und holten sich mit deutlichem Vorsprung den Siegerpokal. Dabei schwammen Celine Wolf, Anna Nachtigal und Sia Speer in der 4x25-Meter-Puppenstaffel mit 1,55,10 Minuten eine starke Zeit. Mit einem knappen Vorsprung vor Reichenbach und Weikersheim gewann die AK 15/16 weiblich in der Besetzung Lilli Gröger, Alena Brenner, Ida Thiele und Salomé Schott ebenfalls den Wettkampf.

Ohne ans Limit gehen zu müssen, holten Stefanie Adam, Alexandra Stenzel, Hiemkea Platia und Nina Hanisch bei den Damen den ersten Platz. Alle vier Staffeln wurden gewonnen. Das zweite Frauenteam kam ebenfalls aufs Podest und wurde Dritter. Die gleichen Platzierungen erschwammen sich die Männerteams aus Bietigheim. Dazwischen landete das Team Bönnigheim-Kirchheim. Im Bietigheimer Siegerteam schwammen Benjamin Geyer, Max Baude, Thomas Schmidt sowie Lena und Simon Manuzzi. Das Team 15/16 männlich mit dem dritten Platz und Yannick Wolf, Denis Huseinbasic, Jan Berner und Robin Lais mit dem zweiten Platz in der AK17/18 komplettierten das gute Abschneiden der Gastgeber beim Schwabencup.