Hockey BHTC-Männer mit drittem Unentschieden in Folge

BHTC-Männer mit drittem Unentschieden in Folge

Bietigheim-Bissingen / bz

Der Bietigheimer HTC kam im Rückspiel gegen den Aufsteiger HC Konstanz erneut nicht über ein Unentschieden hinaus. Damit ist der BHTC zwar seit vier Spielen ungeschlagen, verpasste es jedoch, sich ein Punktepolster gegen den Abstieg zu erspielen.

Can Yurtseven gab seiner Mannschaft einen klaren Matchplan mit auf den Weg. In den ersten fünf Spielminuten dominierte Bietigheim damit die Gäste vom Bodensee. Die entstandenen Chancen nutzte der BHTC jedoch nicht für eine frühe Führung. Konstanz stellte sich hingegen schnell auf die taktischen Änderungen ein. Das Spiel verkam zum Mittelfeldgeplänkel.

Als die Konstanzer in der 58. Minute jedoch über eine Einzelaktion einen Angriff über links bis in den Kreis brachten, trafen sie einen Fuß der Gastgeber. Die resultierende Ecke konnte Bietigheim nicht verteidigen. Dabei war es dieselbe Variante wie zum Ausgleich in der Vorwoche.

Der Rückstand war die Initialzündung für die Offensive. Die Gastgeber traten nun mutiger auf. Plötzlich spielten sie auch wieder häufiger Chancen heraus. Vor dem Tor trafen die Stürmer jedoch meist die falsche Entscheidung und nutzten die Möglichkeiten nicht. So war es auch ein von einem Verteidiger abgefälschter Ball, der auf Hüfthöhe bei Alexander Wengert landete, welcher sehenswert per Direktabnahme unter die Latte traf.

In den Schlussminuten rettete Felix Karrer einmal in höchster Not, als ein Stürmer frei aufs Tor zulief. Auf der anderen Seite wurden die Chancen weiter nicht genutzt – auch nicht bei einer letzten Strafecke.

Bietigheimer HTC: Karrer – Gronbach, Hubl, Linde, Jeremias Mang, Samuel Mang, Melzow, Müller, Rapp, Schweitzer, Hannes Straub, Julian Straub, Michael Straub, Unkel, Wengert, Wypior.