Basketball Berlin ist für die Riesen eine Nummer zu groß

Heimspiel könnte für die MHP Riesen das letzte in der Saison 2017/2018 gewesen sein. Mit einem 100:74-Sieg im zweiten Playoff-Halbfinalspiel sicherte sich Alba Berlin in der Best-of-five-Serie für den Sonntag (Spielbeginn ist um 15 Uhr) den Matchball. Mit einem Heimsieg würde die Mannschaft des spanischen Meistertrainers Aito Garcia Reneses ins Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft einziehen. Wie schon in Spiel eins am Montag in Berlin knackte Alba auch diesmal die 100-Punkte-Marke. „Mit Ausnahme des zweiten Viertels bin ich zufrieden. Es ist aber eben nur der zweite Sieg. Ein großes Kompliment an das Ludwigsburger Publikum für die tolle Atmosphäre“, meinte der Berliner Coach.

Nach einem ganz schwachen ersten Viertel und einem 8:28-Rückstand nach zehn Minuten legten die Riesen ein exzellentes zweites Viertel aufs Parkett der MHP-Arena und sorgten für Begeisterung unter den 4023 Zuschauern. Das Team von Trainer John Patrick entschied die zweiten zehn Minuten mit 29:14 für sich und lag bei Halbzeit nur noch mit fünf Punkten zurück (37:42). Die Riesen konnten ihr Niveau nicht halten, trafen im dritten Viertel lange den Korb nicht mehr und hatten nach acht Minuten erst magere fünf Zähler verbucht. Erst im Schlussspurt verbesserten sie ihre Bilanz auf zwölf Punkte. Dennoch lagen sie mit 49:72 zurück. Mit der klaren Führung im Rücken nahmen die im ersten und dritten Abschnitt furios spielenden Berliner etwas das Gas raus und spielten sich abgeklärt ihrem zweiten Sieg im Halbfinale entgegen. Immerhin kamen die Riesen da noch auf 25 Punkte.

Grigonis gelingen Dreierwürfe

Alba erwischte einen Start nach Maß und ging sichtlich auf Dreier-Würfe aus. Marius Grigonis wurde zweimal glänzend frei gespielt und verwandelte zwei Distanzwürfe. Über 8:2 und 15:6 zog der Tabellenzweite der Bundesliga-Hauptrunde auf 28:8 bis zur ersten Pause davon. Bei den Ludwigsburgern hatte der dreieinhalb Monate lang verletzte Johannes Thiemann zwar ein paar Kurzeinsätze, er wurde aber von seinen Mitspielern kaum in Szene gesetzt. Erst gegen Ende der Partie erzielte er fünf Punkte. Ohne echten Center fehlte es den Riesen unter beiden Körben häufig an Gardemaß. Alba war im ersten Viertel schlichtweg eine Nummer zu groß für die Riesen.

Das änderte sich mit Beginn des zweiten Viertels. Zum Auftakt versnekte Dwayne Evans den ersten Dreier für die Gastgeber. Die starteten einen 11:0-Lauf, verkürzten auf 31:39 und lagen nach 20 Minuten Spielzeit nur noch mit 37:42 hinten. Die Berliner hatten kaum noch getroffen, selbst bei Freiwürfen brachten sie den Ball nicht ins Netz. Sie schafften aber schnell wieder eindeutige Verhältnisse, als sie zu ihrer Klasse aus dem ersten Viertel zurückfanden und den knapp gewordenen Vorsprung scheinbar spielerisch leicht auf 25 Punkte ausbauten. Diesmal gelang den Riesen kein Comeback mehr. Zu zerfahren und mit zu vielen Fehlern behaftet war ihr Spiel, um die cleveren und bestens aufeinander abgestimmten Berliner zu gefährden.

„Berlin hat eine hervorragende Teamleistung gezeigt. Wir haben nur im zweiten Viertel das gemacht, was wir eigentlich machen wollten. Wir wurden dominiert. Es stimmt was Coach Aito gesagt hat: Unsere Fans haben tolle Stimmung gemacht und hätten heute mehr verdient gehabt. Wir haben nicht unser eigentliches Gesicht gezeigt, vielleicht war es Nervosität“, war Riesen-Trainer Patrick nach dem Spiel ein Stück weit enttäuscht über die Leistung seiner Mannschaft.