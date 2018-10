Ringen Benningen klettert auf Rang zwei

Benningen / rai

Einen deutlichen Auswärtserfolg haben die Ringer des RSV Benningen in der Oberliga Württemberg gefeiert. Beim SV Ebersbach siegte die RSV-Riege um Trainer Jens Barth souverän mit 19:9 und belegt nun mit 9:5 Punkten hinter der verlustpunktfreien KG Baienfurt/Ravensburg Tabellenplatz zwei.

„Es hat alles gepasst, die Jungs wollten diesen Sieg unbedingt. Man muss der gesamten Mannschaft ein dickes Lob aussprechen“, freute sich der RSV-Sprecher Harald Flick über den deutlichen Erfolg beim alten Rivalen. Neuzugang Stoyko Rusev (57 kg/Freistil) ließ, obwohl er durch die Tortur des Abkochens ging, zum Auftakt Ismail Tashuev nicht den Hauch einer Chance und siegte bereits in der zweiten Minute vorzeitig mit 16:0.

Eine bärenstarke Leistung zeigte Vasilije Govedarica (130 kg/griechisch-römisch), der gegen den favorisierten Aleksander Wojtachnio mit 7:2 die Oberhand behielt. Gegen Stefan Weller unterlag Robin Reißinger (61 kg/griechisch-römisch) am Ende mit 0:14, verhinderte aber zumindest eine Vierer-Wertung seines Gegners. Maciej Balawender (98 kg/Freistil) siegte bereits auf der Waage, da Klaus Turzer mit Übergewicht antrat. Im ausgetragenen Freundschaftskampf feierte Balawender nach klarer Führung in der vierten Minute einen Schultersieg. Ein packendes Duell lieferte sich Patryk Goluchowski (66 kg/Freistil) mit dem ehemaligen Benninger Oliver Müller. Wenige Sekunden vor Kampfende geriet Goluchowski mit 3:4 in Rückstand, doch praktisch mit dem Schlussgong sicherte sich der RSV-Athlet den 4:4-Ausgleich und siegte dadurch aufgrund der letzten Wertung.

Alles entschieden

Wenig Mühe hatte Krzysztof Banczyk (86 kg/griechisch-römisch) mit dem passiven Armin Turzer. Der Benninger triumphierte in der fünften Minute vorzeitig mit 16:0. Seine Klasse stellte Arkadiusz Gucik (71 kg/griechisch-römisch) gegen Jan Seidl unter Beweis. Der Gastgeber kämpfte verbissen, doch nach sechs Minuten bejubelte Gucik einen ungefährdeten 9:2-Punktsieg. Benningen führte nun bereits uneinholbar mit 17:3.

Nichts anbrennen ließ Marcel Flick (80 kg/Freistil), der Vadim Kozanov beim 6:0 sicher im Griff hatte. Gegen den agilen Niklas Nutsch zeigte Henry Kluge (75 kg/Freistil) eine gute Leistung, unterlag am Ende aber mit 1:7. Im letzten Duell ging Routinier Dragan Markovic (75 kg/griechisch-römisch) kein Risiko ein und gab beim Stand von 0:1 in der zweiten Minute wegen einer Verletzung gegen den Ex-Benninger Hans-Jörg Scherr auf.