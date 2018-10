Basketball Bei den Riesen herrscht dicke Luft

Ludwigsburg / Andreas Eberle

Wettbewerbsübergreifend fünf Pleiten in Serie, eine Mannschaft, die neben sich steht und den nötigen Ernst vermissen lässt sowie ein verärgerter Trainer – die MHP Riesen Ludwigsburg machen gerade eine schwierige Phase durch. Es herrscht dicke Luft beim Basketball-Aushängeschild der Region.

Nach der 67:85-Heimschlappe am Samstagabend gegen die EWE Baskets Oldenburg fand John Patrick deutliche Worte für das Team. „Wir sind Profis und spielen nicht mehr Hobby-Basketball – und wir repräsentieren Ludwigsburg. Er macht keinen Spaß für mich, wenn man vor dem Heimpublikum nicht alles gibt“, sagte der Coach und warf seinen Schützlingen Defizite in Sachen Seriosität und Konzentration vor. Vor allem die vielen Punkte der EWE Baskets nach Ballverlusten und schnellen Gegenstößen regten ihn auf. „Wir werfen den Ball weg und rennen dann nicht hinterher. Das ist nicht akzeptabel“, schimpfte Patrick. Noch auf dem Spielfeld scharte der US-Amerikaner seine Profis nach der neuerlichen Niederlage um sich und redete Tacheles.

Entschuldigungen für die aktuelle Negativserie und die schlechten Ergebnisse zuletzt lassen sich indes leicht finden. Da ist zum einen das happige Auftaktprogramm sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga mit Topgegnern wie Banvit und Avellino sowie Bamberg und Oldenburg. Da ist zum anderen die Tatsache, dass die völlig neu formierte Mannschaft mit den vielen Neuzugängen noch weit davon entfernt ist, zu harmonieren – ein deutlicher Wettbewerbsnachteil gegenüber eingespielten Teams wie etwa den Baskets. Hinzu kommen die hohen Erwartungen im Umfeld nach der Hammersaison 2017/18 mit dem Einzug ins BBL-Halbfinale und dem Sprung ins Final Four der Champions League.

Nun fällt bis auf Weiteres auch noch Trevor Mbakwe mit einer Gehirnerschütterung aus. Der US-amerikanisch-nigerianische Center hatte am Mittwoch gegen Avellino den Ellbogen eines Gegenspielers an die Schläfe bekommen und musste sogar eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Dafür kehrte Owen Klassen, der zuletzt wegen eins Daumenbruchs gefehlt hatte, ins Aufgebot zurück – genauso wie der bereits aussortierte Guard Lamont Jones, der laut Patrick in den vergangenen Wochen intensiv an seiner Fitness gearbeitet habe und nun eine neue Chance erhält.

Bis zur 15. Minute und einem 28:30-Zwischenstand lieferten sich Ludwigsburg und Oldenburg vor den 3045 Zuschauern in der MHP-Arena ein enges Duell. Mit einem 10:0-Lauf eilten die Niedersachsen dann auf 40:28 (19.) davon und gingen mit einer 46:31-Führung in die zweite Halbzeit. Dort baute das Team um Kapitän Rickey Paulding den Vorsprung mit sieben Punkten am Stück auf 22 Zähler aus, ehe Patrick mit einer Auszeit die Notbremse zog (23.). Dennoch: Die Vorentscheidung war gefallen.

Den Riesen fehlten gegen den auf einem konstant hohen Level spielenden Gegner die Mittel, um noch mal ernsthaft heranzukommen. Insgesamt 21 Ballverluste wogen zu schwer. „Wir haben zu viele Selbstmordaktionen gemacht“, kritisierte Patrick.

Nationalspieler Jallow taucht ab

Spielmacher Jordon Crawford war oft allein auf sich gestellt. Vor den Augen von Bundestrainer Henrik Rödl tauchte auch Nationalspieler Karim Jallow fast komplett ab. Wie schon drei Tage zuvor gegen Avellino avancierte Kelan Martin zum Topscorer – der 23-jährige US-Amerikaner hatte am Ende 18 Zähler auf dem Konto und war damit sogar erfolgreicher als Oldenburgs beste Punktesammler Will Cummings und Frantz Massenat (je 16). Auch Klassen und Malcom Hill punkteten zweistellig. Letzterer erzielte allein 9 seiner 14 Zähler im letzten Viertel. Das war’s dann aber auch schon mit den positiven Erkenntnissen. Am Dienstag (20.30 Uhr) geht’s für Ludwigsburg mit dem Champions-League-Duell bei Le Mans Sarthe Basket in Frankreich weiter.