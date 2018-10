Basketball Beherzter Auftritt in Berlin wird nicht belohnt

Berlin / Andreas Eberle

Vielleicht sollten die MHP Riesen Ludwigsburg künftig immer nur gegen Bundesliga-Spitzenteams spielen. Denn gegen die Crème de la Crème der deutschen Eliteklasse trumpfen sie gerade auswärts ganz groß auf. Am Freitagabend hätte die neu formierte Mannschaft aus der Barockstadt die Überflieger von Alba Berlin fast vom Himmel geholt und ihnen die erste Heimniederlage der Saison zugefügt. Nach einem großen Kampf verlor Ludwigsburg in der Hauptstadt mit 80:86 (43:43) und kassierte wettbewerbsübergreifend die siebte Pleite hintereinander. Bereits elf Tage zuvor hatten die Riesen dem Star-Ensemble von Brose Bamberg ebenfalls Paroli geboten. Da musste sich der Außenseiter ähnlich knapp geschlagen geben – mit 91:93 nach Verlängerung.

Guard Lamont Jones avancierte vor den 8442 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena mit 13 Zählern zum Topscorer der Gäste. Auch seine Mitstreiter Malcolm Hill (12), Owen Klassen (11) und Jordon Crawford (11) punkteten zweistellig. Auf der Gegenseite taten sich der Litauer Rokas Giedraitis und der US-Amerikaner Luke Sikma mit 14 und 13 Zählern hervor. Der ehemalige Ludwigsburger Johannes Thiemann, der zur laufenden Runde vom Neckar an die Spree gewechselt war, kam gegen seinen alten Verein in knapp 13 Minuten Einsatzzeit auf acht Punkte.

Center Mbakwe feiert Comeback

Nach sechs Niederlagen der Riesen in Serie hatten die favorisierten Albatrosse wohl mit einem angeknockten Gegner ohne viel Selbstvertrauen gerechnet. Doch der Widersacher im Playoff-Halbfinale der Vorsaison, der wieder mit dem vor einer Gehirnerschütterung erholten Center Trevor Mbakwe antrat, begann mutig – und legte ein grandioses erstes Viertel hin. Mit einem 31:18 gingen die Schützlinge von Coach John Patrick in die erste Pause. Bis dahin hatten Spielmacher Crawford und Center Klassen bereits jeweils acht Zähler gesammelt. Die Riesen hielten die sonst so offensivstarken Hausherren überraschend gut in Schach.

Dass Berlin im zweiten Durchgang eine Reaktion auf den deutlichen Rückstand zeigen würde, war vorhersehbar, und so kam es dann auch: Das Team des spanischen Trainers Alejandro „Aito“ Garcia Reneses drehte, angetrieben vom bestens aufgelegten Giedraitis, den Spieß um und glich mit einem nicht minder furiosen 25:12-Viertel zur Halbzeit zum 43:43 aus.

Die zweite Hälfte versprach Spannung und Dramatik. Tatsächlich lieferten sich beide Mannschaften nun ein enges Kopf-an-Kopf-Duell. Mit einer zarten 63:60-Führung ging Alba ins Schlussviertel. Dort behaupteten die Berliner den knappen Vorsprung und setzten sich am Ende mit 86:80 durch. Die Riesen waren für ihre couragierte Vorstellung wie schon in Bamberg nicht belohnt worden.